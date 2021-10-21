عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق السيارات الفرنسية.. أسعار ومواصفات بيجو 508 موديل 2021 في المغرب

لعشاق السيارات الفرنسية
لعشاق السيارات الفرنسية أسعار ومواصفات بيجو 508 موديل 2021 ف

نجحت علامة بيجو الفرنسية الشهيرة فى إثبات جدارتها وحصد إعجاب وحب الكثيرين حول العالم لموديلاتها العريقة التى لا زالت متواجدة على الطرق رغم مرور عشرات السنين، وخاصة داخل سوق المغرب .

 

وكذلك إصدارات بيجو الجديدة التى جاءت بنفس الأناقة والفخامة المعهودة عن الأسد الفرنسي، ومن أبرزها بيجو 508 موديل 2021.

 

زودت السيارة بيجو 508 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي ديزل، يستطيع أن يولد قوة قدرها 185 حصان عند 6400 دورة في الدقيقة، و عزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات.

تحتوي سيارة بيجو 508 بشكل خارجي يضم مصابيح امامية إضاءة أوتوماتيكية ، و مساحات أوتوماتيكية بحساسات المطر ، و مرآة داخلية ذاتية التعتيم، و مصابيح أمامية LED تعمل مع تشغيل المحرك ، و مصابيح خلفية LED ، و جنوط رياضية مقاس 17 بوصة .

تضمنت سيارة بيجو 508 شاشة 8 بوصة تعمل باللمس ، مكابح يد كهربائية ، مثبت سرعة ، و كمبيوتر رحلات ، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، زجاج كهربائية أمامي وخلفي ، و عجلة قيادة متحركة في أربع اتجاهات.

حصات السيارة بيجو 508 موديل 2021 على العديد من وسائل الرفاهية و التحكم، إلى جانب انظمة الحماية و الامان مثل، منظومة الوسائد الهوائية، و فرامل ABS و EBD، و برنامج ESP الخاص بالتوازن الالكتروني، و مستشعرات الاصطفاف.

أسعار بيجو 508 موديل 2021 في المغرب:

الفئة الأولى ACTIVE بسعر 299 ألف درهم.

الفئة الثانية ALLURE بسعر 343 ألف درهم.

الفئة الثالثة Business بسعر 348 ألف درهم.

الفئة الرابعة GT line بسعر 425 ألف درهم

بيجو الفرنسية سوق المغرب تفجير جدة بيجو 508 508 موديل 2021

موضوعات متعلقة

لعشاق السرعة سعر ومواصفات بورشه باناميرا موديل 2021 في تونس

سوق المستعمل..سعر هيونداي النترا AD موديل 2018

أسعار ومواصفات أودي Q8 موديل 2021 في المغرب

أسعار ومواصفات مرسيدس C180 موديل 2021 في المغرب

سوق المستعمل..سعر شيفروليه كروز موديل 2017

بالأسعار مقارنة بين كيا أكسيد وهيونداي كريتا موديل 2022 في مصر

أسعار ومواصفات تويوتا كامري موديل 2021 في السعودية

أسعار ومواصفات رينو سيمبول موديل 2021 في تونس

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يسهل على المستخدمين الانضمام إلى المكالمات الجماعية الفائتة.. تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

أخبار الرياضة| تفاصيل وموعد خروج الخطيب عقب دخول المستشفى.. سعر تذاكر مباريات الدوري.. موقف عقوبة شيكابالا .. وعرض مغري لطارق حامد

أخبار السيارات| مواصفات وأسعار لاند روفر ديسكفري موديل 2021 في السعودية.. أفضل 5 سيارات خارقة بمحرك V12 إيطالي الصنع في عام 2021

رغم الطلاق.. 23 مليون دولار من كيم كارادشيان لطليقها

مباريات اليوم الخميس 21-10-2021 والقنوات الناقلة

قرارات جديدة لتنسيقية شباب الأحزاب .. استحداث لجنة للتواصل وأخرى للحوار السياسي.. وتدشين نادي المدربين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة تضرب بريطانيا وفرنسا.. وتحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

احذره.. اكتشاف تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

استعدادا للأمطار.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

في حضرة أبو العينين| 32 سفيرًا يبحثون فرص التعاون والاستثمار في مصر.. اتفاق أوروبي على دعم مصر في قضية سد النهضة.. وجدية لاستغلال فرص الاستثمار الهائلة

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ