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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد سياسة واقتصاد القاهرة: تخفيض 25% من المصروفات للطالب فى هذه الحالة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، عن المنح المقدمة التى تقدمها الكلية لطلاب الثانوية العامة.

 

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لـ "صدى البلد"، أن الكلية تقدم منح دراسية لـ 30 طالب من الاوائل على الثانوية العامة ، وذلك بشرط الحفاظ على تقدير أمتياز.

 

وأضاف الدكتور “ السعيد ” أن أى طالب يدرس فى الكلية يحصل على تقدير إمتياز يتم تخفيض المصروفات الدراسية له بنسبة 25% وهي ما تسمى  منحة امتياز. 

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كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن تخصيص 90 منحة مجانية كاملة للـ 30 الأوائل في كل شعبة بالثانوية العامة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي) تشمل المصروفات الدراسية والكتب، والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، موضحًا أن الـ 90 منحة تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية.

 

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تواصل العمل نحو التطور العالمي لمواكبة الجامعات المتقدمة وإدخال نظم تعليمية جديدة غير تقليدية ومناهج ومقررات دراسية مختلفة بالإضافة إلى إدخال مناهج تلائم وظائف المستقبل والتكنولوجيات، واستقطاب علماء من دول العالم للتدريس في مختلف التخصصات من أجل نقل الخبرات والانفتاح على ثقافات العالم بما يساهم في إطلاع طلاب الجامعة على العديد من النظم العالمية ويؤدي إلى وجود خريجين مؤهلين للعمل داخليًا وخارجيًا.

 

وأضاف الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تمتلك منصة تعليمية تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، كما تحقق الجامعة منافسة قوية مع الجامعات العالمية، بقوة برامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية.

الدكتور محمود السعيد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة الاوائل على الثانوية العامة منحة امتياز

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