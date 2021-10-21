لطلاب جامعة القاهرة .. تعرف على شروط مسابقة الطالب المثالي

تنظم إدارة رعاية الشباب (اللجنة الاجتماعية) بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الكلية .

و سوف يتم سحب استمارة التقدم للمسابقة من اليوم الموافق 17 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 25 من أكتوبر الجارى .



كما أعلنت إدارة رعاية الشباب عن الشروط التى يجب توافرها للتقديم للمسابقة وهى :

* سوف يتم الإعلان عن موعد المقابلات عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

* أن يكون الطالب أو الطالبة مقيد بالفرقة الأولى أو الثانية أو الثالثة فقط .

* لا يقل التقدير عن جيد بالنسبة للفرقة الأولى الثانية و الثالثة .

* على الطالب إحضار شهادات التقدير التى حصل عليها مسبقا .



على الجانب الآخر ، أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرةً، عن تسجيل مقررات الفرقة الأولى ٢٠٢٢/٢٠٢١ يوم الأحد الموافق ١٧ أكتوبر وذلك للشعبة العربي ، الشعبة الانجليزية ، الإعلام الرقمي .



وفى نفس السياق ، أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن إنشاء وحدة الخدمات الطلابية وذلك عبر صفحة الكلية الرسمية، وذلك تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية مع تخصيص رقمي للواتس اب للطلبات والشكاوى حرصا على التواصل مع طلاب الكلية، وبناءً عليه تم حل العديد من المشكلات التى تواجه الطلاب بشكل سريع ومباشر.



وقامت الوحدة بتنظيم أكثر من حدث داخل الكلية عن طريق عمل تسجيل الكترونى مما سهل على طلاب الكلية المشاركة في الأنشطة والورش التي تنظمها الكلية استكمالا لنجاح ملتقى شباب الاعلام العربي.