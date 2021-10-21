عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات..ضبط 2837 قطعة منتجات مقلدة خلال 2021 برأس الخيمة قيمتها 430000 درهم

ضبط 2837 قطعة مقلدة
ضبط 2837 قطعة مقلدة

 ضبط قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، بالإمارات، خلال العام الحالي 2837 قطعة مقلدة تصل قيمتها التقديرية إلى 430000 درهم وذلك ضمن جهودها لحماية السوق المحلي من المنتجات المغشوشة والمقلدة حماية للمستهلكين من عملية الغش التجاري و حفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، أكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة تحقيق نتائج إيجابية على صعيد ضبط البضائع المقلدة خلال عام 2021 للحفاظ على العلامات التجارية وعدم التعدي عليها لتعزيز الحركة الاقتصادية واستدامة تنافسية الأعمال والعمل بنزاهة وشفافية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية مشيرا إلى أن الدائرة تنفذ حسب خططها السنوية حملات تفتيشية بالتعاون مع مكاتب المحاماة والعلامات التجارية في الدولة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

رسميا.. الإمارات تستضيف كأس العالم للأندية مطلع العام المقبل

‎الإمارات تؤكد موقفها الثابت بشأن دعمها المطلق للقضية الفلسطينية

فيما أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة عن البدء بتنفيذ مشروع "التصنيع الذكي" الذي يدعم الشركات الصناعية في تبني حلول تكنولوجية وتقنية جديدة في مجالات التصنيع؛ بما يهدف إلى تطوير وتحسين إنتاجية الشركات الصناعية بإمارة أبوظبي وتسريع نمو الأعمال التجارية والمساهمة في بناء القدرات التقنية والمهارات الفنية للعاملين في القطاع الصناعي، بما يعزز من تنافسية القطاع الصناعي للإمارة.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أن مشروع "التصنيع الذكي" يعد أحد المبادرات الاستراتيجية الهامة لاقتصادية أبوظبي، والتي تهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية في الإمارة على تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية جديدة عبر البنوك والمصارف التجارية لدعم عملية تحول المصانع وانتقالها لمرحلة جديدة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما توفر المبادرة فرصاً للشركات التكنولوجية المتطورة لتقديم خدماتها للقطاع الصناعي.

وقال إن المشروع قد حدد عدداً من مؤشرات الأداء التي تضمن تحقيق أهدافه، من أهمها زيادة الفرص التمويلية من قبل البنوك والمصارف المحلية الممولة للمنشآت الصناعية مع التركيز على قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، إلى جانب تنفيذ عدد من برامج التوعية وورش العمل للمنشآت الصناعية المستهدفة في الإمارة.

وأوضح أن مشروع التصنيع الذكي من شأنه أن يسهم في تعزيز كفاءة المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي، ويعزز مساهمتها في الناتج المجلي الإجمالي للإمارة، بالإضافة إلى زيادة قدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً عبر انتقاله إلى مرحلة جديدة تعتمد على معايير الثورة الصناعية الرابعة بما يواكب التطور التقني والتكنولوجي خاصة في الدولة الصناعية الكبرى.

من جانبه، قال  محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن المكتب سيبدأ في شهر نوفمبر المقبل استقبال طلبات تسجيل المنشآت الصناعية في البرنامج، بحيث تخضع لعمليات التقييم الفني من قبل مكتب تنمية الصناعة وفق المعايير المحددة لمشروع التصنيع الذكي ليتم بعد ذلك إدراج الطلبات عبر المنصة المالية لمنظومة الخدمات المتكاملة "تم".

وأضاف " قام مكتب تنمية الصناعة بتحديد شركائه الاستراتيجيين للمشروع، من خلال التعاون المشترك مع عدد من الشركاء الماليين من البنوك والمصارف التجارية، بالإضافة إلى شريك فني من بيوت الخبرة لتقديم الدعم الفني للمشروع".. مشيراً إلى أن المشروع يستهدف عدداً من القطاعات الصناعية وهي الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الإلكترونية، والكهربائية، والصناعات الدوائية، وصناعات النقل.

اقتصاد الامارات الامارات الغش التجاري المنتجات المغشوشة التنمية الاقتصادية وكالة انباء الامارات

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي للتأتأة.. السعودية تحتفل على طريقتها الخاصة

أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 موديل 2021 في تونس

مدرب ريال مدريد الأسبق: صلاح مثل ميسي فى هذا الشيء.. وإقامة المونديال كل عامين متعة للجماهير.. فيديو

دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم .. أذكار وأدعية مجربة اغتنمها

شاب يعترف: قتلت 14 طالبا و 3 مدرسين في مدرسة ثانوي

مفاوضات سرية بين أمريكا وإسرائيل حول قنصلية واشنطن في القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة تضرب بريطانيا وفرنسا.. وتحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

احذره.. اكتشاف تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

الخطيب يتعرض لأزمة صحية ونقله لأحد المستشفيات الكبرى .. تفاصيل

خلال ساعات.. البحوث الفلكية تجيب عن أسئلة حول الزلزال في مؤتمر صحفي

استعدادا للأمطار.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

في حضرة أبو العينين| 32 سفيرًا يبحثون فرص التعاون والاستثمار في مصر.. اتفاق أوروبي على دعم مصر في قضية سد النهضة.. وجدية لاستغلال فرص الاستثمار الهائلة

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ