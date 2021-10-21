أفضل 5 سيارات خارقة بمحرك V12 إيطالي الصنع في عام 2021

تتميز الشركات الأيطالية و تتألق دائماً في فئة السيارت الرياضية الخارقة صاحبة الأداء العالي ، و في القرن الماضي حفرت تلك الشركات أسماءها عالمياً ضمن أقوي و أفضل شركات السيارات بصفة عامة في العالم و ذلك بفضل مواكبتها للتطور التكنولوجي و حرصها دائما على أستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا .

و في السياق التالي يقدم لكم موقع صدى البلد الأخباري خمسة من أفضل السيارات الأيطالية الخارقة التي تم أنتاجها في عام 2021 .

- باجاني هويرا ايمولا موديل 2021

و تستمد سيارة باجاني هويرا ايمولا موديل 2021 قوتها من محرك 12V سعة 6000 سي سي مع شاحن تيربو مزدوج و يولد قوة تصل الي 827 حصان و عزم دوران يصل الي 1100 نيوتن و يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات.



يبلغ سعر باجاني هويرا ايمولا موديل 2021 عالمياً نحو 5 مليون و 400 ألف دولار

- لامبورجيني سيان موديل 2021

تأتي سيارة لامبورجيني سيان موديل 2021 بمحرك V12بسعة 6500 سي سي، بقوة 819 حصان و عزم دوران يصل الي 758 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيكي من سرعات، و تتسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية فقط بلغت سرعتها القصوي 355 كيلومتر/ ساعة.



يبلغ سعر سيارة لامبورجيني سيان موديل 2021 نحو 3 مليون و 400 ألف دولار .

- فيراري 812 سوبر فاست موديل 2021



و تستمد سيارة فيراري 812 سوبر فاست 2021 قوتها من محرك V12 الخارق بسعة 6500 سي سي يولد قو ة 800 حصان (588 كيلو وات) بمعدل 8500 دورة في الدقيقة ، و عزم أقصى للدوران يصل الى 718 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات متصل بناقل أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات .



و يبلغ سعر سيارة سيارة فيراري 812 سوبر فاست موديل 2021 عالمياً نحو 370.500 دولار .

- سيارة فيراري GTC 4 لوسو موديل 2021

تتوفر سيارة فيراري GTC 4 لوسو موديل 2021 قوتها من محرك V12 بسعة 6300 سي سي يولد قو ة 690 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الى 697 نيوتن/متر بنظام دفع كلي للعجلات و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 3.4 ثانية و تصل سرعتها القصوى الي 335 كيلومتر/ساعة.



و يبلغ سعر سيارة سيارة فيراري GTC 4 لوسو 2021 عالمياً نحو 319.500 دولار .

- سيارة لامبورجيني افنتادور رودستر 2021

تستمد سيارة لامبورجيني افنتادور رودستر 2021 قوتها الميكانيكية من محرك V12 الرائد و الذي جاء بسعة 5600 سي سي ، و يمكنه توليد قوة تصل إلى 740 حصان و عزم دوران يصل الي 720 نيوتن/متر ، و يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات بنظام دفع كلي للعجلات وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كيلومتر / ساعة في زمن قدرة 2.9 ثانية و تبلغ سرعتها القصوى 350 كم/س .



و يبلغ سعر سيارة سيارة لامبورجيني افنتادور رودستر 2021 عالمياً نحو 357.000 دولار .