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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فارس القراء.. تعرف على مسيرة القارئ أحمد فيوض مع دولة التلاوة.. شاهد

القارئ أحمد عوض أبو
القارئ أحمد عوض أبو فيوض

حبا الله محافظة كفر الشيخ، بوجود أعلام ومشاهير عظماء وقامات متميزة في دولة تلاوة القرآن الكريم، ولعل القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وقارئ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، ونقيب قراء محافظة كفر الشيخ، أصبح واحدًا من أبرز القراء الحاليين في مصر، حتى لقبه محبوه بــ «فارس القراء .. وفارس دولة التلاوة» لما يتميز به من صوت وأداء قوى يبهر جمهوره ومحبي القرآن الكريم.
 

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وُلِد القارئ الإذاعي أحمد عوض أبو فيوض، عام 1978م، في قرية أبو زيادة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وهو في التاسعة من عمره، وبزغت نجوميته منذ نعومة أظفاره، في القرآن الكريم، وكان دائمًا يتردد على حفلات القرآن الكريم ليستمع إلى كبار ومشاهير القراء في ذلك الوقت.

واشتهر القارئ الكبير أحمد عوض أبو فيوض، وهو ابن الخامسة عشر من عمره، في قرى مركز دسوق وذاع صيته عقب ذلك في مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ جميعها، لما يتميز به من صوت رخيم وأداء قوي فضلاً عن إتقانه لأحكام القرآن الكريم، حتى أصبحت له بصمة مميزة في التلاوة، جعلت له جمهورًا عريضًا من محبي قراء القرآن الكريم في شتى محافظات الجمهورية.

 

دفعت موهبة وحُسن تلاوة القارئ الإذاعي الكبير، أحمد عوض أبو فيوض، للقرآن الكريم، إلى التقدم للالتحاق باختبارات الإذاعة والتليفزيون، حتى حظى بثقة لجنة الاختبار ونجح نجاحًا باهرًا وأصبح قارئًا معتمدًا بالإذاعة والتليفزيون في عام 2011م، ومنذ هذا التوقيت يظهر القارئ الكبير أبو فيوض، عبر شاشات التليفزيون المصري والقنوات الفضائية المصرية، وعبر أثير الإذاعة قارئًا متميزًا له بصمته الخاصة في التلاوة.

 

وأصبح القارئ والعلم الإذاعي أحمد عوض أبو فيوض، نقيب القراء في محافظة كفر الشيخ، من أبرز قراء القرآن الكريم، في مصر والعالم الإسلامي، وسافر إلى عدد من البلدان والعواصم الإسلامية لتلاوة القرآن الكريم لاسيما في المناسبات الدينية خلال شهر رمضان، وسط سعادة غامرة وإشادة وإعجاب الجمهور به، والتقاط الصور التذكارية معه، فضلاً عن مشاركة أجمل القراءات له عبر مواقع «السوشيال ميديا» على نطاق واسع وكبير.

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الأوقاف الإذاعة محافظة كفر الشيخ أهل القرآن القراءات دولة التلاوة سيدى إبراهيم الدسوقى

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