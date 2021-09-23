بعد زيادة معاشات القراء.. أفراح أهل القرآن مستمرة.. ويشكرون الرئيس السيسي والأوقاف

أعلنت نقابة القراء، ترحيبها بما أعلنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم من زيادة معاشات النقابة.

زيادة معاشات القراء

رحب مجلس إدارة نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء بقرار وزير الأوقاف بدعم أصحاب المعاشات بالنقابة بمبلغ مليون جنيه جديدة تصرف على أربع دفعات سنوياً، بواقع 250 ألفا كل ثلاثة أشهر..



كما أوصى وزير الأوقاف أيضاً بتوزيع قراء القرآن الكريم المعتمدين بالإذاعة والتلفزيون لقراءة سورة الجمعة بالمساجد الكبرى بالقاهرة وبجميع محافظات الجمهورية. مع ضخ دماء جديدة من القراء الشباب بإسناد نفس المهمة لهم من أجل اكتساب الخبرات أسوة بمن سبقوهم في هذا المجال من كبار قراء الإذاعة والتليفزيون.



وكلف الدكتور الوزير محمد مختار جمعة، مجلس النقابة بعمل تصور بهذا الأمر ويوافي به في القريب العاجل إن شاء الله للتنفيذ.



من جانبهم أعرب جميع أعضاء مجلس إدارة نقابة القراء وفي مقدمتهم الشيخ محمد حشاد نقيب القراء والشيخ محمود الخشت نائب النقيب والشيخ صديق المنشاوي الأمين العام والشيخ عبد الباسط عمارة أمين الصندوق والشيخ محمد الموجود المشرف العام على النقابة عن بالغ سعادتهم بالزيادة الجديدة التي أقرها وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية صاحب مبادرة حياة كريمة لكل المصريين. مما جعل جميع أهل القرآن يدلون بدلوهم ويشكرون الرئيس الذي يعمل جاهدا على إكرام أهل القرآن في كل المحافل.

كما وجه مجلس إدارة النقابة الشكر الجزيل للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على وقوفه دعمه ومساندته الدائم للنقابة وأهل القرآن جميعا وخاصة أصحاب المعاشات. داعيين المولى عز وجل أن مصرنا الحبيبة بابنها البار الرئيس عبد السيسي وكل المخلصين من أبناء الوطن الآمن اللهم آمين .

تلاوات لمشاهير ونوابغ القراء



وأعلن أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - خلال اجتماعه بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المنتخب بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الخميس 23/ 9/ 2021م بحضور الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء وأعضاء نقابة القراء ونخبة من القراء المعتمدين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبعض قيادات وزارة الأوقاف - عن إطلاق وزارة الأوقاف بالتعاون مع نقابة القراء برنامج "تلاوات" ، بأصوات كبار القراء المعاصرين ونوابغ القراء من الشباب والنشء ، ليبرز أن دولة التلاوة المصرية ما زالت وستظل عظيمة في خدمة كتاب الله (عز وجل) ، كما يتضمن البرنامج إلقاء الضوء على معاني بعض التلاوات ، وبيان أسباب نزولها ، ومقاصدها العامة ، وتتولى الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم الإشراف على هذا البرنامج.



من جانب آخر خصصت وزارة الأوقاف مليون جنيه سنويًّا لدعم معاشات القراء الذين لا يتقاضون أي معاش من الحكومة أو القطاع العام ، إكراما لهم ، وإسهاما في توفير حياة كريمة لهم في إطار برنامج "حياة كريمة لكل المصريين" الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله).



كما خصصت وزارة الأوقاف مليون جنيه جوائز سنوية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم ، إضافة إلى جوائز المسابقات المحلية على مدار العام والتي بلغت جوائزها خلال شهر رمضان الماضي 1442هـ أكثر من مليون جنيه.



يأتي ذلك كله في إطار تنفيذ شروط الواقفين على خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته.