نقابة القراء: عزاء نجل إمام الدعاة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد الليلة

قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، إن الليلة يشهد مسجد الشرطة بالشيخ زايد -الخمايل- بأكتوبر عزاء المحاسب أحمد محمد متولي الشعراوي نجل(إمام الدعاة) الذي شيعت جنازته أول أمس الخميس بدقادوس ميت غمر دقهلية .وسط إجراءات احترازية مشددة مما جعل الشيخ سامي الشعراوي كبير العائلة يأمر بإخلاء سرادق العزاء حفاظا على الأرواح.

ورحل ، أحمد محمد متولي الشعراوي، نجل إمام الدعاة ووزير الأوقاف الأسبق الشيخ محمد متولي الشعراوي.

ونعى الشيخ أحمد تركي، من علماء الأزهر الشريف، الفقيد من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً: "أنعى أخى وصديقى الأستاذ أحمد الشعراوي ابن فضيلة الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، اللهم اجعله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".