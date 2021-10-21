بوتين يكشف معلومات جديدة حول لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن لقاءه مع نظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف كان مثمرا.

وقال بوتين: "إن اللقاء مع نظيري الأمريكي في جنيف كان مثمرًا وبدا لنا أن واشنطن عازمة على إحياء العلاقات معنا".

وأضاف: "أن التبادل التجاري بين موسكو وواشنطن زاد بنسبة 23% في عدد من المجالات وهو تأثير غير مباشر للقاء جنيف".

وكان أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن منظمة الأمم المتحدة سيقضى عليها في نفس اليوم، إذا تم إلغاء حق الفيتو [النقض].

وقال بوتين خلال جلسة نادي “فالداي” إن “الأمم المتحدة قيمة ثابتة للجميع ومن واجبنا الحفاظ عليها بإصلاحها”، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف “من الممكن اتخاذ قرارات مختلفة بشأن إصلاح الأمم المتحدة، ولكن إذا تم القضاء على حق النقض، فإن المنظمة ستموت في نفس اليوم”.