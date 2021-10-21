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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يكشف معلومات جديدة حول لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي

بوتين وبايدن
بوتين وبايدن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن لقاءه مع نظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف كان مثمرا.

وقال بوتين: "إن اللقاء مع نظيري الأمريكي في جنيف كان مثمرًا وبدا لنا أن واشنطن عازمة على إحياء العلاقات معنا".

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سيقضى عليها بنفس اليوم.. بوتين يحذر من إلغاء حق الفيتو بالأمم المتحدة

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وضع الشرق الأوسط.. الكرملين يكشف القضايا المطروحة في لقاء بوتين وبينيت غدا

وأضاف: "أن التبادل التجاري بين موسكو وواشنطن زاد بنسبة 23% في عدد من المجالات وهو تأثير غير مباشر للقاء جنيف".

وكان أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن منظمة الأمم المتحدة سيقضى عليها في نفس اليوم، إذا تم إلغاء حق الفيتو [النقض].

وقال بوتين خلال جلسة نادي “فالداي” إن “الأمم المتحدة قيمة ثابتة للجميع ومن واجبنا الحفاظ عليها بإصلاحها”، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف “من الممكن اتخاذ قرارات مختلفة بشأن إصلاح الأمم المتحدة، ولكن إذا تم القضاء على حق النقض، فإن المنظمة ستموت في نفس اليوم”.

الرئيس الأمريكي الرئيس الروسى فلاديمير بوتين منظمة الأمم المتحدة التبادل التجاري الأمم المتحدة

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