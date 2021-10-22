شروط الاشتراك في الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية.. تفاصيل

تنظم رعاية الشباب بالكليات المختلفة العديد من الأنشطة، سواء العلمية، والترفيهية مثل الرحلات والمعسكرات، والاشتراك فيها يمد الطالب بالكثير من الخبرات التي يمكن أن يسفيد منها أثناء الدراسة وبعد التخرج، غير أن هناك شروط للاشتراك في تلك الأنشطة الطلابية تتمثل في الأتي:

الأنشطة الأدبية والثقافية والرياضية

- أن يكون الطالب مقيدا بإحدى كليات الجامعة (انتظام – انتساب).

- أن يكون العمل من تأليف الطالب نفسه بالنسبة للمسابقات الأدبية.

- بالنسبة للأنشطة الرياضية، فتتمثل في الألعاب الآتية: كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد، وكرة الطائرة، والملاكمة، والمصارعة، والجودو، والكاراتيه، ورفع الأثقال، وألعاب القوى بشكل عام، يمكن للطلاب المشاركة في أي من هذه الألعاب، أما بالنسبة للطالبات يتم قبولهن في ألعاب: كرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة.

المعسكرات

يجب توافر مجموعة من الشروط في الطلاب الراغبين في الاشتراك في المعسكرات الصيفية، هى:

- أن يكون الطالب مُسجلا بإحدى الكليات ومسددا لرسوم المعسكر.

- أن يكون متميزا علميا وخلقيا ومشاركا في الأنشطة.

- ألا يكون من طلاب السنوات النهائية.

- أن يستوفي الاستمارة الخاصة بالمعسكرات واختبار الكشف الطبي.

مسابقة الطالب والطالبة المثالية

تنظم هذه المسابقة سنويا، للاشتراك في المسابقة لابد من توافر الشروط الآتية:

- أن يكون الطالب مستجدا في فرقته.

- التفوق العلمي ألا يقل تقدير الطالب عن جيد.

- أن يكون حسن السير والسلوك. - ألا يكون صدر ضده أي عقوبات تأديبية.

- إجادة لغة أجنبية أو أكثر. - أن يكون الطالب من ذوي الهوايات والنشاط بالكلية.

الأوراق المطلوبة

- سحب استمارة الاشتراك من إدارة رعاية الشباب بالكلية.

- 2 صورة شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة كارنيه الكلية أو صورة إيصال دفع المصروفات الدراسية.

- شهادات التقدير التي حصل عليها الطالب خلال المرحلة الجامعية أو المراحل التعليمية الآخرى.