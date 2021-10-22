عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط الاشتراك في الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية.. تفاصيل

شروط الاشتراك في
شروط الاشتراك في الأنشطة الطلابية

تنظم رعاية الشباب بالكليات المختلفة العديد من الأنشطة، سواء العلمية، والترفيهية مثل الرحلات والمعسكرات، والاشتراك فيها يمد الطالب بالكثير من الخبرات التي يمكن أن يسفيد منها أثناء الدراسة وبعد التخرج، غير أن هناك شروط للاشتراك في تلك الأنشطة الطلابية تتمثل في الأتي:

txt

عقوبة التحرش داخل الحرم الجامعي في مصر.. تفاصيل

txt

تعرف على خطوات وتعليمات الإقامة بسكن جامعة الملك سلمان الدولية

الأنشطة الأدبية والثقافية والرياضية

- أن يكون الطالب مقيدا بإحدى كليات الجامعة (انتظام – انتساب).

- أن يكون العمل من تأليف الطالب نفسه بالنسبة للمسابقات الأدبية.

- بالنسبة للأنشطة الرياضية، فتتمثل في الألعاب الآتية: كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد، وكرة الطائرة، والملاكمة، والمصارعة، والجودو، والكاراتيه، ورفع الأثقال، وألعاب القوى بشكل عام، يمكن للطلاب المشاركة في أي من هذه الألعاب، أما بالنسبة للطالبات يتم قبولهن في ألعاب: كرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة.

المعسكرات

يجب توافر مجموعة من الشروط في الطلاب الراغبين في الاشتراك في المعسكرات الصيفية، هى: 

- أن يكون الطالب مُسجلا بإحدى الكليات ومسددا لرسوم المعسكر.

- أن يكون متميزا علميا وخلقيا ومشاركا في الأنشطة.

- ألا يكون من طلاب السنوات النهائية.

- أن يستوفي الاستمارة الخاصة بالمعسكرات واختبار الكشف الطبي.

مسابقة الطالب والطالبة المثالية

تنظم هذه المسابقة سنويا، للاشتراك في المسابقة لابد من توافر الشروط الآتية:

- أن يكون الطالب مستجدا في فرقته.

- التفوق العلمي ألا يقل تقدير الطالب عن جيد.

- أن يكون حسن السير والسلوك. - ألا يكون صدر ضده أي عقوبات تأديبية.

- إجادة لغة أجنبية أو أكثر. - أن يكون الطالب من ذوي الهوايات والنشاط بالكلية.

الأوراق المطلوبة

- سحب استمارة الاشتراك من إدارة رعاية الشباب بالكلية.

- 2 صورة شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة كارنيه الكلية أو صورة إيصال دفع المصروفات الدراسية.

- شهادات التقدير التي حصل عليها الطالب خلال المرحلة الجامعية أو المراحل التعليمية الآخرى.

رعاية الشباب بالكليات شروط للاشتراك الانشطة الطلابية الأنشطة الأدبية الأنشطة الأدبية والثقافية والرياضية المعسكرات الصيفية

ترشيحاتنا

تلقى عرضا من الأهلي ...وكيل النقاز : الزمالك تعامل باحترافية شديدة مع صفقة انتقاله

بقدرات هجينة وتصميم مميز كيا تطلق سبورتاج 2023 .. صور

ما حكم تصوير الميت بعد الوفاة؟.. الإفتاء تجيب

الجيش اليمني: قتلى في صفوف ميليشيات الحوثي إثر غارات بمحافظة الجوف

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلى أمام الحرس الوطني النيجيري والقنوات الناقلة

بعد استغاثة فتاة.. الشرطة تحاصر شارع الأحمر لضبط عنصر خطر بسوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

بسبب ثمن مشروبات القهوة .. مشاجرة بأسلحة نارية وشماريخ ببولاق

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلى أمام الحرس الوطني النيجيري والقنوات الناقلة

متي نتخطى ذروة الموجة الرابعة .. مستشار الرئيس يفاجئ الجميع بالرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

فيديو

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ