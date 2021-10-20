تعرف على خطوات وتعليمات الإقامة بسكن جامعة الملك سلمان الدولية

أعلنت جامعة الملك سلمان عن بدء إجراءات الإقامة بالسكن الجامعي للعام الجامعي 2021/2022، وذلك من خلال الخطوات والتعليمات التالية:

يجب على الطلاب الذين سجلوا بياناتهم على رابط الإقامة بالسكن الجامعي التوجه إلى فرع الجامعة التي يدرس بها الطالب لاستكمال الإجراءاتوحجز الإقامة، بشرط ان يكون المتقدم قد تلقى الجرعتين المخصصتين لعلاج فيروس كورونا ولن يسمح لأى طالب بالاشتراك بالسكن الجامعي إلا بعدتلقي اللقاح.

ونظرا لضرورة ان يكون الطالب قد أتم التطعيم ضد فيروس كورونا فقد تقرر بدء السكن الجامعي اعتبارا من الأول من نوفمبر.

وتوفر جامعة الملك سلمان اللقاح ضد فيروس كورونا بمقرها في فروعها الثلاث رأس سدر – الطور – شرم الشيخ وعلى الطلاب الدخول على موقعوزارة الصحة والتسجيل واختيار مكان تلقي اللقاح بجنوب سيناء جامعة الملك سلمان الدولية.

وعلى صعيد آخر استمر التقدم لجامعة الملك سلمان الدولية، حتى يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، وفقًا لما أعلنه مكتب التنسيق لـ الجامعاتالأهلية الجديدة.

وذلك لمن لم يسبق له التقدم للجامعات الأهلية، من طلاب الثانوية العامة و الأزهرية والشهادات المعادلة من العامين الحالي والسابق على موقع التنسيق الإلكتروني https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وجدير بالذكر قد اعلن سابقًا الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن يجب على الطلاب الذين سجلوا بياناتهم على رابط الإقامة بالسكن الجامعي التوجه إلى فرع الجامعة التي يدرس بها الطالب لاستكمال الإجراءات وحجز الإقامة، بشرط ان يكون المتقدم قد تلقى الجرعتين المخصصتين لعلاج فيروس كورونا ولن يسمح لأى طالب بالاشتراك بالسكن الجامعي إلا بعد تلقي اللقاح.

وأشار الدكتور أشرف إلى حرص جامعة الملك سلمان علي توفير اللقاح ضد فيروس كورونا بمقرها في فروعها الثلاث رأس سدر – الطور – شرم الشيخ وعلى الطلاب الدخول على موقع وزارة الصحة والتسجيل واختيار مكان تلقي اللقاح بجنوب سيناء جامعة الملك سلمان الدولية.

وعند تصميم جامعة العلمين الدولية الأهلية تم مراعاة إنشاء سكن جامعي للطلاب يتميز بمستوى عالي من النظافة لضمان إقامة ممتعة للطلاب أثناء فترة دراستهم بالجامعة.

حيث أن هذا السكن يتواجد بداخل الحرم الجامعي ويشرف عليه المسؤولين التابعين للجامعة بالإضافة إلى وجود مطاعم وكافيهات على مستوى عالي من النظافة وتحضير وجبات معقمة.

كما أن تم توفير تأمين صحي للطلاب داخل مستشفيات المدينة لتلقي العلاج بدون الحاجة إلى الخروج من الحرم الجامعي مع توافر سيارات إسعاف للطلاب.