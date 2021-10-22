إبراهيم الشهابي: المعارضة داخل التنسيقية والبرلمان أصبحت تقدم “بالتشريع مش بالجعجعة ولا المتاجرة بالمواقف"

قال إبراهيم الشهابي، نائب محافظة الجيزة، إن تنسيقية شباب الأحزاب كانت من الممكن أن تتعرض للتفكك أكثر من مرة، وكان من الممكن أن يطغي عليها ممارسات الأجيال السابقة.

وأضاف إبراهيم الشهابي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن مرحلة ما قبل 25 يناير 2011 حتى الأن "كنا محتاجين في مصر ممارسة سياسية وإصلاح فكري داخل معظم واغلب التيارات السياسية.

وتابع إبراهيم الشهابي، أن تنسيقية شباب الأحزاب، تشمل كل التيارات السياسية إضافة إلى الشباب المهتمين بالعمل السياسي.

يشارك بها كل الشباب

وأشار نائب محافظ الجيزة إلى أن جزء كبير من فعاليات التنسيقية يشارك بها كل الشباب المنضمين للأحزاب السياسية



وأكد نائب محافظ الجيزة، أن المعارضة داخل التنسيقية والبرلمان، أصبحت تقدم “بالتشريع مش بالجعجعة ولا المتاجرة بالمواقف"





