تعد سيارة بوجاتي الأيقونية ديفو موديل 2021 أحد القطع النادرة التي تشتهر بها الشركة الفرنسية العريقة و تمثل رقماً صعباً أمام المنافسين و ذلك بسبب تصميمها الفريد من نوعه و الذي كان يمثل تحدياً قويًا أمام فريق التصميم الخاص ببوجاتي و الذي أستغرق تنفيذها عام و نصف .

بقوة 1479 حصان .. تعرف على وحش السرعة بوجاتي ديفو

و تتوفر سيارة بوجاتي ديفو موديل 2021 بقدرات ميكانيكية خارقة من خلال محرك W16 بسعة 8000 سي سي مع 4 شواحن تيربو تقوم بتوليد قوة تصل الي 1600 حصان يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من عزم الدوران مكون من سبع سرعات و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في زمن قدرة 2.4 ثانية فقط و تبلغ سرعتها القصوى 380 كم/ساعة .

و من الخارج تأتي سيارة بوجاتي ديفو موديل 2021 بتفاصيل تصميمية أنيقة أكثر هجومية و عدوانية حيث جاءت بهيكل رياضي خفيف الوزن يعطي للسيارة سرعة أكبر و مرونة أفضل حيث يهد أخف بمقدار 35 كيلوجرام من بوجاتي شيرون ، و من الأمام تتوفر بشبك كبير الحجم أكبر من الأجيال السابقة ، كما تحمل نمط و شكل حدوة الحصان الخاص بـسلسلة سيارات بوجاتي الشهير .

و جاء الغطاء الأمامي مزود بخطوط حادة و أضافات تعزز ديناميكية السيارة بشكل أفضل ، و مصابيح أمامية بتصميم مستقبلي مميز ، و من الأجناب و الأسفل حصلت على لمسات باللون الأزرق السماوي و اطارات رياضية كبيرة الحجم ومن الخلف زودت السيارة بجناح خلفي ضخم مع 4 مخارج عادم مربعة مربعة في الوسط مع مشتت هواء .

و داخلياً تتميز بوجاتي ديفو موديل 2021 بتصميم رياضي أنيق حيث تم تحسين أنظمة التعليق من أجل توفير قيادة سلسة ، و ثابتة في المنعطفات مع تصميم داخلي فريد من جلد الكانتارا ، و تفاصيل مشابهه لسيارات السباقات مع تفاصيل معدنية و تلقيمات من ألياف ىلكاربون .

و يبلغ سعر سيارة بوجاتي ديفو موديل 2021 عالمياً نحو 5.4 مليون دولار ، و سيتم أنتاج 40 نسخ منها فقط سيتم بيعها بالكامل بنظام الحجز المسبق قبل طرحها في الأسواق.