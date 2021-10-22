عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 1479 حصان .. تعرف على وحش السرعة بوجاتي ديفو

بقوة 1479 حصان ..
بقوة 1479 حصان .. تعرف على وحش السرعة بوجاتي ديفو

تعد سيارة بوجاتي الأيقونية ديفو موديل 2021 أحد القطع النادرة التي تشتهر بها الشركة الفرنسية العريقة و تمثل رقماً صعباً أمام المنافسين و ذلك بسبب تصميمها الفريد من نوعه و الذي كان يمثل تحدياً قويًا أمام فريق التصميم الخاص ببوجاتي و الذي أستغرق تنفيذها عام و نصف .

بقوة 1479 حصان .. تعرف على وحش السرعة بوجاتي ديفو

و تتوفر سيارة بوجاتي ديفو موديل 2021 بقدرات ميكانيكية خارقة من خلال محرك W16 بسعة 8000 سي سي مع 4 شواحن تيربو تقوم بتوليد قوة تصل الي 1600 حصان يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من عزم الدوران مكون من سبع سرعات و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في زمن قدرة 2.4 ثانية فقط و تبلغ سرعتها القصوى 380 كم/ساعة .

و من الخارج تأتي سيارة بوجاتي ديفو موديل 2021 بتفاصيل تصميمية أنيقة أكثر هجومية و عدوانية حيث جاءت بهيكل رياضي خفيف الوزن يعطي للسيارة سرعة أكبر و مرونة أفضل حيث يهد أخف بمقدار 35 كيلوجرام من بوجاتي شيرون ، و من الأمام تتوفر بشبك كبير الحجم أكبر من الأجيال السابقة ، كما تحمل نمط و شكل حدوة الحصان الخاص بـسلسلة سيارات بوجاتي الشهير .

و جاء الغطاء الأمامي مزود بخطوط حادة و أضافات تعزز ديناميكية السيارة بشكل أفضل ، و مصابيح أمامية بتصميم مستقبلي مميز ، و من الأجناب و الأسفل حصلت على لمسات باللون الأزرق السماوي و اطارات رياضية كبيرة الحجم ومن الخلف زودت السيارة بجناح خلفي ضخم مع 4 مخارج عادم مربعة مربعة في الوسط مع مشتت هواء  .

و داخلياً تتميز بوجاتي ديفو موديل 2021 بتصميم رياضي أنيق حيث تم تحسين أنظمة التعليق من أجل توفير قيادة سلسة ، و ثابتة في المنعطفات مع تصميم داخلي فريد من جلد الكانتارا ، و تفاصيل مشابهه لسيارات السباقات مع تفاصيل معدنية و تلقيمات من ألياف ىلكاربون .

 

و يبلغ سعر سيارة بوجاتي ديفو موديل 2021 عالمياً نحو 5.4 مليون دولار ، و سيتم أنتاج 40 نسخ منها فقط سيتم بيعها بالكامل بنظام الحجز المسبق قبل طرحها في الأسواق.

بوجاتي ديفو ديفو موديل 2021 وحش السرعة بوجاتي ديفو سيارة بوجاتي ديفو موديل 2021 سيارة بوجاتي

ترشيحاتنا

ميار شريف تودع بطولة تنريقى المفتوحة للتنس بإسبانيا

أفضل دعاء للميت ليلة الجمعة .. مستجاب

أدعية قبل الفجر لا تغفل عن ذكرها.. مستجابة في يوم الجمعة

بقوة 1479 حصان .. تعرف على وحش السرعة بوجاتي ديفو

بحضور 80 شخصية عالمية..آثار أسوان تنهي استعداداتها بنسبة 100٪ لتعامد الشمس

بعد نشر تحقيق دولي لاحتفاظ متحف أمريكي بقطع مسروقة.. حوادث مشابهة لتابوت نجم عنخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

الصحة العالمية تصدر تحذيرا خطيرا بشأن كورونا في الشتاء

متي نتخطى ذروة الموجة الرابعة .. مستشار الرئيس يفاجئ الجميع بالرد

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

الفريق الطبي: تحسن الحالة الصحية للخطيب ولا يزال في المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

فيديو

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ