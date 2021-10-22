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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإزالة التعديات في الزينية شمال الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، إنه فى ضوء استمرار اعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة وبناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر  لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على التعديات وإزالتها من المهد وبالتنسيق مع الدكتورة أمل إسماعيل وكيلة وزارة الزاعة بالأقصر والمهندس ابوبكرحجاجي مديرالادارة الزراعية بالمركز واشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية .


تم تنفيذ قرارات إزالة ، و تعدى على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء غرفة بالطوب الأبيض والاسمنت على مساحة ٢٠م داخل نطاق الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى 

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وفى نفس السياق تم إزالة التعديات علي املاك الري على الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وترعة جنابية الكرنك الغربية وبإجمالي عدد حالات151 حالة مباني بمساحات 4780 متر ، و 43 حالة زراعة 
بمساحات 18973 متر (4 فدان ونصف تقريبا )، 40 شجرة، وإزالة التعديات علي املاك الري على الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وترعة جنابية الكرنك الغربية، حيث تم اليوم  ازالة ١٣ حالة زراعة علي مساحة ٤٩٠٧ متر  وعدد ٣ حالات مباني علي مساحة ٦٧٧ مترا.


كما قامت الوحدة المحلية لمدينة الزينية بتنفيذ قرار ازلة فى المهد بناء سور بدون ترخيص ونفذ قرار الإزالة  محمد سعدى مسئول التنظيم بالمركز .

الأقصر الري محافظ الأقصر الأراضى الزراعية إزالة التعديات

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