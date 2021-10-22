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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين .. 6 وفيات و459 إصابة جديدة بـكورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أفادت وزيرة الصحة  الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، يوم الجمعة، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 7، جنين 28، سلفيت 5، أريحا والأغوار 6، قلقيلية 4، الخليل 27، نابلس 22، بيت لحم 8، طوباس 3، طولكرم 5، رام الله والبيرة 10، قطاع غزة 334".

وذكرت  أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 22، جنين 27، سلفيت 5، أريحا والأغوار 10، قلقيلية 2، الخليل 35، نابلس 34، بيت لحم 13، طوباس 7، طولكرم 25، رام الله والبيرة 35، قطاع غزة 958".

وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالتان في جنين.

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فلسطين.. غزة تسجل 8 وفيات و1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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فلسطين.. صحة غزة تسجل 1690 إصابة جديدة بـ كورونا

وأشارت  الكيلة، إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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