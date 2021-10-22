فلسطين .. 6 وفيات و459 إصابة جديدة بـكورونا

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، يوم الجمعة، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 7، جنين 28، سلفيت 5، أريحا والأغوار 6، قلقيلية 4، الخليل 27، نابلس 22، بيت لحم 8، طوباس 3، طولكرم 5، رام الله والبيرة 10، قطاع غزة 334".

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 22، جنين 27، سلفيت 5، أريحا والأغوار 10، قلقيلية 2، الخليل 35، نابلس 34، بيت لحم 13، طوباس 7، طولكرم 25، رام الله والبيرة 35، قطاع غزة 958".

وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالتان في جنين.

وأشارت الكيلة، إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.