عشت معه 50 سنة.. ميمي جمال: وفاة حسن مصطفى أثرت فيا بشكل كبير

أكدت الفنانة القديرة ميمي جمال ان وفاة زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى أثرت عليها نفسياً بشكل كبير .

وتابعت الفنانة القديرة ميمى جمال : حسن مصطفى هو عشرة عمرى ، فلم أتزوج رجل غيره ، وعشت معه حياة زوجية لمدة 50 عاماً ، لذلك فقد شعرت بعد وفاة بصدمة شديدة ، لذا لم أكن قادرة على الوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى ، وأخدت وقت طويل حتى أتمكن من العودة .

وكانت قد كشفت الفنانة ميمي جمال عن تفاصيل دورها ضمن أحداث مسلسل “آخر دور”، الذى من المقرر أن تشارك في بطولته دينا الشربيني.

وقالت ميمي جمال لـ صدي البلد، إنها تجسد داخل الأحداث، شخصية سيدة يطمع أحد أولادها في أموالها، مما يجعله يقوم بنقلها إلى شقه في إحدى العمارات، حيث تقطن في الدور الأخير، ويقوم بتعين أحد العاملات كحارس لها.

وأضافت ميمي جمال: “دورى في العمل يطرح قضية عقوق الأبناء، وتلجأ تلك الشخصية التي تجسدها داخل الأحداث إلى جارتها الشابة، التي تلعب دورها دينا الشربيني، حيث تتحدث معها بشكل دائم عبر البلكونة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية”.

وتابعت ميمى جمال، أنها سعيدة بهذا العمل، خاصة أنه تحت قيادة مخرج موهوب مثل حسين المنباوي.

الجدير بالذكر أن أخر اعمال الفنانة ميمي جمال حكاية مش مبسوطة، والذى قامت ببطولتها كل من داليا مصطفي وبشرى ومن إخراج شيرين عادل.