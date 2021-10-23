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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة رومانسية لـ روجينا برفقة زوجها في مهرجان الجونة السينمائي

صدى البلد

نشرت الفنانة روجينا، عدة صور لها من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت روجينا في الصور بإطلالة  جذابة أنيقة  برفقة زوجها حيث ارتدت فستان مجسم باللون الاوف وايت  مما اثار اعجاب متابعيها.

بإطلالة أنيقة…روجينا تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام

روجينا تبهر جمهورها بـ أحدث إطلالة لها من مهرجان الجونة ..شاهد

يذكر ان أقيم  حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي قدمته جاسمين طه وسط حضور عدد كبير من النجوم.

وحصل الفيلم المصري "القاهرة برلين" على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير، وحصل الفيلم الروسي "كاتيا" على جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير.


وذهبت جائزة نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم قصير للفيلم السويسري "على أرض صلبة"، أما جائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم قصير للفيلم الإيطالي "الابن المقدس"، وحصلت على التنويه الخاص بلجنة التحكيم الممثلة السعودية عائشة الرفاعي عن فيلم "نور شمس".

 

مهرجان الجونة السينمائي


يمنح المهرجان جائزة (سينما من أجل الإنسانية) لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي)، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

 

وتنظم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، معرضًا لأعمال وحياة المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي إحياء لذكراه الخامسة والعشرين.

 

يصمم ويجهز المعرض الاستعادي منسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسي أبو سيف، وستتم إعادة الأعمال المعروضة فيه إلى الحياة مرة أخرى من خلال عدسة سينمائية.

 

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما. كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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