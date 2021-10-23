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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

منهم 37 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 2413 شاباً بالمنوفية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين  2413  شاباً ، من بينهم  37 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6971   شابا باحثاً عن العمل.

 

وأشار الوزير إلي أن المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 16 ألف جنيه منح مولود لـ 8 عمال، و 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه ، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 1000 جنيه.

 

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره  للوزير -بشأن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي-، أن المديرية استخرجت 3039 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة .

 

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 967 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 121 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ 143 منشأة لإزالة المخالفات.

 

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 489 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير  171 محضراً  للمنشآت المخالفة .

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة المنوفية تعيين 2413 شابا الخاص والاستثماري كعب العمل العمالة غير المنتظمة قانون العمل

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