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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

يشمل الأرامل والمطلقات.. الأوراق المطلوبة لإعفاء أبنائهن من المصروفات الدراسية

الأوراق المطلوبة
الأوراق المطلوبة لإعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية

تعفي وزارة التربية والتعليم، 5 فئات من الطلاب من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021 /2022؛ في إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

 

وتضم هذه الفئات، الطلاب الأيتام أو لظروف اجتماعية، وأبناء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، أو أبناء المطلقات والمعيلات وأبناء العاملين بالتربية والتعليم، وذلك بعد تقديم الطالب أو الطالبة الأوراق اللازمة للإعفاء من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد.

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الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصرفات الدراسية لكل فئة من الفئات المحددة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء تفعيل القرار الخاص بتفعيل الفئات المعفاة من سداد الرسوم والمصروفات الدراسية  للعام الدراسي الحالي.

الأوراق المطلوبة لإعفاء الطلاب الأيتام

صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب.

صورة ضوئية من الرقم القومي للأم.

صورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب أو الطالبة.

الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة

أصل خطاب من الشئون الاجتماعية ممهور بخاتم الشعار.

صورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو منحة التضامن.

صورة ضوئية من «سرك القبض» أو فيزا كارت.

 

الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم

أصل خطاب يثبت العمل في وزارة التربية والتعليم.

صورة ضوئية من الرقم القومي للأب أو الأم الموظف منهما في التربية والتعليم.

صورة ضوئية من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة.

 

الأوراق المطلوبة للإعفاء عن طريق بحث اجتماعي

استخراج إفادة من المدرسة تفيد بأن الطالب أو الطالبة مسجل في المدرسة ممهورة بخاتم المدرسة وموقعة من مدير المدرسة.

التوجه الي مكتب الشئون الاجتماعية وإحضار استمارة بحث اجتماعي.

 

الأوراق المطلوبة لإعفاء أبناء المطلقات والمعيلات

 صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم.

صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.

صورة ضوئية من آية أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.

وزارة التربية والتعليم المصروفات الدراسية الطلاب الأيتام معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة أبناء المطلقات والمعيلات أبناء العاملين بالتربية والتعليم الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصرفات الدراسية

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