الجروان يثمن دور الأمم المتحدة بيومها العالمي في إحلال السلم والأمن الدوليين

أكد أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أهمية دور منظمة الأمم المتحد التي تأسست قبل 76 عامًا في إحلال السلم والأمن الدوليين، جاء ذلك في الذكرى السنوية لليوم العالمي للأمم المتحدة الموافق 24 أكتوبر من كل عام.



وبهذه المناسبة، هنأ رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في بيان مساء اليوم السبت، خطيًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتيريش، مشيدًا بدور المنظمة الأممية على مدار تاريخها.



وثمن "الجروان" استجابة الأمم المتحدة، للأزمات التي لا يمكن للبلدان أن تعالجها بمفردها، متمنياً أن تلقى المنظمة المزيد من الدعم لتفعيل دورها من أجل عالم أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا للجميع.

ومع بداية "أسبوع نزع السلاح"، لتعزيز الوعي بقضايا نزع السلاح وأهميتها، الذي يبدأ بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، قال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، إن الجهود المبذولة لنزع الأسلحة، لا سيما أسلحة الدمار الشامل، لها دورٌ حاسمٌ في الحد من الصراعات المسلحة والتوترات، وإحلال السلام بدلا منها، مشيرًا لأهمية تفعيل نزع أسلحة الدمار الشامل والحد من الهدر في الوقت بخصوص الملف النووي الذي تعقد جلساته في جنيف.



وأضاف "الجروان" أن التراكم المفرط للأسلحة التقليدية والاتجار غير المشروع بها يهدد السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، خصوصا حال وقوعها في يد جهات غير مسؤولة أو منظمات وعناصر إرهابية.