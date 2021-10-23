عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجروان يثمن دور الأمم المتحدة بيومها العالمي في إحلال السلم والأمن الدوليين

الجروان
الجروان

أكد أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أهمية دور منظمة الأمم المتحد التي تأسست قبل 76 عامًا في إحلال السلم والأمن الدوليين، جاء ذلك في الذكرى السنوية لليوم العالمي للأمم المتحدة الموافق 24 أكتوبر من كل عام.


وبهذه المناسبة، هنأ رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في بيان مساء اليوم السبت، خطيًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتيريش، مشيدًا بدور المنظمة الأممية على مدار تاريخها.


وثمن "الجروان" استجابة الأمم المتحدة، للأزمات التي لا يمكن للبلدان أن تعالجها بمفردها، متمنياً أن تلقى المنظمة المزيد من الدعم لتفعيل دورها من أجل عالم أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا للجميع.
ومع بداية "أسبوع نزع السلاح"، لتعزيز الوعي بقضايا نزع السلاح وأهميتها، الذي يبدأ بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، قال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، إن الجهود المبذولة لنزع الأسلحة، لا سيما أسلحة الدمار الشامل، لها دورٌ حاسمٌ في الحد من الصراعات المسلحة والتوترات، وإحلال السلام بدلا منها، مشيرًا لأهمية تفعيل نزع أسلحة الدمار الشامل والحد من الهدر في الوقت بخصوص الملف النووي الذي تعقد جلساته في جنيف.


وأضاف "الجروان" أن التراكم المفرط للأسلحة التقليدية والاتجار غير المشروع بها يهدد السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة، خصوصا حال وقوعها في يد جهات غير مسؤولة أو منظمات وعناصر إرهابية.

التنمية المستدامة الأمم المتحدة الأمين العام للأمم الإتجار غير المشروع المجلس العالمي للتسامح والسلام الملف النووي الأمن الدولي السلم والامن الدولى رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان

موضوعات متعلقة

مصر تشارك في الحدث رفيع المستوى للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

الصين تحذر ترامب: راقب أقوالك وأفعالك بشأن تايوان | فيديو

أضحوكة أوروبا.. أزمة الصلب تشتعل في بريطانيا

أزمة جديدة تضرب نظام الرئيس الأمريكي .. وبايدن يستدعي الحرس الوطني

تهديد خطير يواجه "اوكوس" ويحد من طموحات الولايات المتحدة على مواجهة الصين | تقرير

عمدة بورت لويس يرحب بإقامة معرض للأفلام المصرية في موريشيوس

نائب وزير الخارجية: مصر عازمة على مواصلة دعم دول أفريقيا في مكافحة الإرهاب

ألمانيا تهدد العراق بـ عقوبات حال نقل لاجئين محتملين من مينسك إلى الاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

لن يشاهد في مصر .. تفاصيل الكسوف الكلي للشمس خلال ديسمبر

خلال 15 دقيقة فقط.. أسرع مشروب طبيعي لتخفيض السكر

زلازل وبراكين متى يظهر التنين؟!.. سخرية من وصول "غازات لابالما" لسواحل مصر

بكثير من التمويهات.. العدسات التجسسية ترصد بي إم دبليو X1 2023.. صور

بالصور.. كيفية تشغيل تطبيقات أندرويد على نظام ويندوز 11

ديربي إيطاليا .. قائمة يوفنتوس تشهد عودة ديبالا أمام إنتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى: محمد عبدالعاطي رفض منصب وزير الري بعد 2011 ووافق في عهد السيسي

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

عبدالحفيظ يكشف تفاصيل حالة وليد سليمان بعد إصابته في مباراة الحرس الوطني

تعرضت لحادث خارج القاهرة.. ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل إصابتها.. خاص

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

بعد اجتماع المركزي.. تفاصيل شهادات الادخار الأعلى فائدة

محمد صلاح: بـ رأسي.. أنا أفضل لاعب في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

فيديو

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

مخنوقة داخل شقتها .. لغز وفاة امرأة وهي حامل في الشهر الثامن

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ