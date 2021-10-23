عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلال 15 دقيقة فقط.. أسرع مشروب طبيعي لتخفيض السكر

مشروب يخفض السكر
مشروب يخفض السكر فى الدم

يبحث كثيرون عن الطعام الذي يخفض السكر فى الدم بشكل سريع وصحى دون أن يضر أجهزة الجسم الأخرى.

يلعب تناول الطعام الذي يخفض السكر بشكل منتظم دور كبير في حماية مريض السكري من التعرض لمضاعفات خطيرة مثل التهاب الأعصاب الطرفية ومشاكل النظر والقدم السكري.

ووفقا لما ذكره موقع “إكسبريس ” أن الأبحاث العلمية الحديثة توصلت لنوع عصير قادر على أن يخفض السكر بشكل آمن وسريع فى 15 دقيقة فقط.

احذر.. علامتان لمرض السكري تشيران إلى مخاطر على البصر

مقدمات السكري .. 9 علامات تحذيرية تخبرك أنك على وشك الإصابة

وكشف الباحثون أن عصير البنجر قادر على أن يخفض السكر لدى الإنسان خلال 15 دقيقة فقط، وفي نفس الوقت يمد جسم الإنسان بعدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة وفى مقدمتها أنواع نادرة ومهمة من مضادات الأكسدة تسمى “ betalains ” 

كما أن عصيرالبنجر غني بكميات كبيرة من النترات، وتدخل هذه المركبات في عمليات التمثيل الغذائي الهامة التي قد تكون بمثابة حاجز ضد عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري.

ونُشر تحليل طبي في مجلة Metabolites في وقت سابق من هذا العام ووجد أن النترات الموجودة في عصير البنجر تجعله قادر على أن يخفض السكر في الدم في 15 دقيقة فقط، واستند التحليل بدراسة واحدة عام 2018 نظرت في 10 متطوعين أصحاء تلقوا 270 مل من عصير البنجر حيث حقق انخفاضا في مستويات الجلوكوز في الدم عند 15 و30 و90 و180 دقيقة مقارنة بعينة التحكم.

وتوصلت دراسة منفصلة عام 2017 عن نتائج مماثلة بعد إعطاء المشاركين 300 جرام من الكربوهيدرات في وجبة تحتوي إما على 250 مل من عصير البنجر، أو 250 مل من الماءوكشفت أن مستويات الجلوكوز في الدم انخفضت بعد ثلاث ساعات  بشكل ملحوظ في حالة الاختبار.

وتنصح إرشادات سلامة الغذاء بعدم تناول الكثير من جذر البنجر لأنه قد يشكل مادة النتروزامين، التي تربط بسرطانات المعدة وأن يتم تناوله بكميات معتدلة.

يخفض السكر يخفض السكر بسرعة 15 دقيقة مشروب طبيعي عصير البنجر مريض السكري

موضوعات متعلقة

صحية وخفيفة.. إليكم أفضل مكونات يجب توافرها في وجبة الإفطار

احرص على تناولها باستمرار .. فاكهة تحرق الدهون الضارة

11 طريقة لعلاج ندبات حب الشباب.. تعرف عليها

بعد تكرار حوادث الزلزال مؤخرا.. كيف تحمي نفسك من مخاطره؟

ترشيحاتنا

لن يشاهد في مصر .. تفاصيل الكسوف الكلي للشمس خلال ديسمبر

خلال 15 دقيقة فقط.. أسرع مشروب طبيعي لتخفيض السكر

زلازل وبراكين متى يظهر التنين؟!.. سخرية من وصول "غازات لابالما" لسواحل مصر

بكثير من التمويهات.. العدسات التجسسية ترصد بي إم دبليو X1 2023.. صور

بالصور.. كيفية تشغيل تطبيقات أندرويد على نظام ويندوز 11

ديربي إيطاليا .. قائمة يوفنتوس تشهد عودة ديبالا أمام إنتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى: محمد عبدالعاطي رفض منصب وزير الري بعد 2011 ووافق في عهد السيسي

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

تعرضت لحادث خارج القاهرة.. ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل إصابتها.. خاص

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

بعد اجتماع المركزي.. تفاصيل شهادات الادخار الأعلى فائدة

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

محمد صلاح: بـ رأسي.. أنا أفضل لاعب في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

فيديو

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

مخنوقة داخل شقتها .. لغز وفاة امرأة وهي حامل في الشهر الثامن

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ