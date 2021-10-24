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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمحرك خارق وتصميم فريد من نوعه..تعرف على فيراري روما كوبييه 2021

بمحرك خارق و تصميم
بمحرك خارق و تصميم فريد من نوعه..تعرف على فيراري روما كوبييه

تعد سيارة فيراري روما كوبييه موديل 2021 واحده من أقوى و أفضل السيارات الخارقة التي خرجت للنور في عام 2021 حيث تم تسميتها بأسم روما عاصمة أيطاليا التاريخية و ذلك لما تضمه من مواصفات ميكانيكية قوية و أداء مذهل بالأضافة لتصميمها الخارجي الجميل و الفريد من نوعه .

تستمد سيارة فيراري روما 2021 قوتها من محرك V8 خارق على شكل حرف V مكون من 8 أسطوانات بسعة 3900 سي سي توين تيربو و لكنه يولد قوة أكبر تصل الي 612 حصان بمعدل 8500 دورة في الدقيقة ، و عزم أقصى للدوران يصل الى 761 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات متصل بناقل حركة أوتوماتيكي جديد ثنائي المقبض يتكون من 8 سرعات .

و تبلغ قدرة سيارة فيراري روما 2021 على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 3.4 ثانية ، كما يمكنها أن تتسارع من وضع الثبات حتى سرعة 200 كيلومتر/ساعة في زمن قدرة 9.3 ثانية فقط  ، و تصل سرعتها القصوى الي 320 كيلومتر/ساعة ، و تستهلك 11.2 لتر من البنزين لقطع مسافة 100 كيلومتر مما يجعلها سيارة أقتصادية بالنسبة لقدرتها الميكانيكية و فئتها .

تأتي سيارة فيراري روما موديل  2021 بتصميم خارجي فاخر و مميز بنظام تصميم السيارات الكوبييه كأحد أفضل و أحدث التصميمات التي وصلت لها الشركة ، و بهكيل تم تطويره خصيصاً لها مع تصميم هادئ و مميز يحتوى علي بابين فقط و مصابيح LED أمامية و خلفية و شبكة أمامية كبيرة و غطاء محرك بتصميم أنسيابي مرن و جناح خلفي متحرك و منظومة عادم مزدوجة بأربعة مخارج بلون فضي .

و داخلياً تتميز فيراري روما موديل 2021 بتصميم فاخر يحتوي على العديد من وسائل الأتصال الحديثة و مجموعة متطورة من أدوات الترفيهه مثل شاشة معلومات تعمل باللمس بقياس 4.8 بوصة و لوحة عدادات رقمية بقياس 16 بوصة لمساعدة السائق بشكل أفضل ، و عجلة قيادة أوتوماتيكية متعددة الوظائف كما تم تصميم المقاعد بشكل سلس و مريح و مغطى بجلد الكانتارا الفاخر .

و يبلغ سعر سيارة فيراري روما موديل 2021 عالمياً 226 ألف دولار أمريكي و يبلغ سعرها في السوق السعودي 950 ألف ريال .

فيراري روما كوبييه فيراري روما كوبييه موديل 2021 سيارة فيراري روما كوبييه موديل 2021

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