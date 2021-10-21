فيراري F8 سبايدر 2021 ... تعرف على السيارة الخارقة الجديدة كلياً من فيراري

يعد العملاق الأيطالي "فيراري" واحداً من أقدم و أشهر صناع السيارات الرياضية الخارقة في العالم منذ تاريخ تأسيس الشركة و تصنيعها لأول سيارتها عام 1947 في مدينة مارانيلو في بلد المنشأ أيطاليا ، و تعر دائما الشركة الأيطالية بتقديمها لكل ما هو جديد و رائد في عالم السيارات و ذلك من خلال أصدارات متعددة و متنوعة في عدة فئات .

و تعتبر فيراري F8 سبايدر 2021 واحدة من ضمن أبرز و أفضل الأصدارات الحديثة في عام 2022 للشركة الأيطالية ، و التي تدخل في منافسة شرسة مع أصدارات شهيرة من شركات آخري من شركات عملاقة مثل بوجاتي ولامبورجيني و مكلارين .

و تستمد سيارة فيراري F8 سبايدر 2021 من محارق خارق و هو محرك V8 و الذي تم اختياره كأفضل محرك في العقدين الماضيين ، وهو ما يعتبر إنجازًا مميزاً وغير مسبوق و الذي يأتي بسعة 3900 سي سي توين تيربو يولد قوة 710 حصان ، و عزم أقصى للدوران يصل الى 770 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ، و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.9 ثانية و تصل سرعتها القصوى الي 340 كيلومتر/ساعة .

و من الخارج تأتي فيراري F8 سبايدر 2021 بتصميم رياضي فاخر و أنيق و خفيف الوزن بسبب هيكلها الخارجي و الأبواب المصنعة من الكاربون فايبر و الذي يعطي أحساساً من النظرة الأولى بالسرعة و القوة ، كما تتوفر على مصابيح LED أمامية و خلفية و نظام عادم ثنائي المخرج و يبلغ وزنها الكلي 1345 كيلو جرام فقط .

و من الداخل جاءت سيارة فيراري فيراري F8 سبايدر 2021 بمقصورة داخلية فاخرة تم كسوتها بالكامل بجلد الكانتارا و تحتوي على مجموعة متنوعة من وسائل الترفييه و الراحة و وسائل الأتصال الحديثة و مداخل أتصال بالأجهزة المحمولة مثل مدخل Aux و بلوتوث .

و يبلغ سعر سيارة فيراري F8 سبايدر 2021 عالمياً نحو 274.280 دولار .