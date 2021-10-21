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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري F8 سبايدر 2021 ... تعرف على السيارة الخارقة الجديدة كلياً من فيراري

سيارة فيراري F8 سبايدر
سيارة فيراري F8 سبايدر 2021

يعد العملاق الأيطالي "فيراري" واحداً من أقدم و أشهر صناع السيارات الرياضية الخارقة في العالم منذ تاريخ تأسيس الشركة و تصنيعها لأول سيارتها عام 1947 في مدينة مارانيلو في بلد المنشأ أيطاليا ، و تعر دائما الشركة الأيطالية بتقديمها لكل ما هو جديد و رائد في عالم السيارات و ذلك من خلال أصدارات متعددة و متنوعة في عدة فئات  .

و تعتبر فيراري F8 سبايدر 2021 واحدة من ضمن أبرز و أفضل الأصدارات الحديثة في عام 2022 للشركة الأيطالية ، و التي تدخل في منافسة شرسة مع أصدارات شهيرة من شركات آخري من شركات عملاقة مثل بوجاتي ولامبورجيني و مكلارين .

و تستمد سيارة فيراري F8 سبايدر 2021 من محارق خارق و هو محرك V8 و الذي تم اختياره كأفضل محرك في العقدين الماضيين ، وهو ما يعتبر إنجازًا مميزاً وغير مسبوق و الذي يأتي بسعة 3900 سي سي توين تيربو يولد قوة 710 حصان ، و عزم أقصى للدوران يصل الى 770 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ، و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.9 ثانية و تصل سرعتها القصوى الي 340 كيلومتر/ساعة .

و من الخارج تأتي فيراري F8 سبايدر 2021 بتصميم رياضي فاخر و أنيق و خفيف الوزن بسبب هيكلها الخارجي و الأبواب المصنعة من الكاربون فايبر و الذي يعطي أحساساً من النظرة الأولى بالسرعة و القوة ، كما تتوفر على مصابيح LED أمامية و خلفية و نظام عادم ثنائي المخرج و يبلغ وزنها الكلي 1345 كيلو جرام فقط .

و من الداخل جاءت سيارة فيراري فيراري F8 سبايدر 2021  بمقصورة داخلية فاخرة تم كسوتها بالكامل بجلد الكانتارا و تحتوي على مجموعة متنوعة من وسائل الترفييه و الراحة و وسائل الأتصال الحديثة و مداخل أتصال بالأجهزة المحمولة مثل مدخل Aux و بلوتوث .

 

و يبلغ سعر سيارة فيراري F8 سبايدر 2021 عالمياً نحو 274.280 دولار .

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