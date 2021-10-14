فيراري GTC 4 لوسو V12 رياضية خارقة من الصانع الإيطالي العريق

تعد شركة فيراري الإيطالية العريقة واحدة من أقوى و أكبر الشركات المميزة في فئة السيارات الخارقة صاحبة الأداء العالي و ذلك بسبب قوة محركها و أدائها العالي حيث أستطاعت الشركة حجز مكانة كبيرة و مميزة في قلوب عشاق و محبي السيارات .

و تستمد سيارة فيراري GTC 4 لوسو موديل 2021 قوتها من محرك خارق 12 سلندر بسعة 6300 سي سي يولد قو ة 690 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الى 697 نيوتن/متر بنظام دفع كلي للعجلات و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 3.4 ثانية و تصل سرعتها القصوى الي 335 كيلومتر/ساعة.



و من الخارج تأتي فيراري GTC 4 لوسو موديل 2021 بمواصفات و تصميم رياضي راقي للهيكل الخارجي كما تتوفر علي مصابيح أمامية تكيفية تعمل أوتوماتيكياً و مصابيح LED أمامية و خلفية و مرايا أبواب ألكترونية و نوافذ كهربائية و نظام عادم رياضي بأربعة مخارج عادم.

و من الداخل جاءت فيراري GTC 4 لوسو موديل 2021 بمقصورة أمامية رياضية حديثة تحتوي على أحدث وسائل الراحة و الترفيهه مثل تبريد و تسخين المقاعد حسب الرغبة و شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس لعرض المعلومات و شاشات عدادات رقمية و أنظمة لقياس المسافة المقطوعة و حساب مدى أحتياج السيارة للوقود للمسافة المراد قطعها .

بالاضافة الى عجلة قيادة متعددة الوظائف و زر تشغيل للسيارة و نظام أوامر صوتية و نظام ملاحة لمساعدة السائق على تحديد الطريق و مداخل مخارج متوافقة مع الأجهزة المحمولة و دعم أنظمة الهواتف الحديثة .

يبلغ سعر سيارة فيراري GTC 4 لوسو موديل 2021 في السعودية نسخة محرك V12 بسعر 1.4300.000 ريال سعودي .