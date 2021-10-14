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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أخطر سيارة من فيراري.. تريبوتو إف 8 موديل 2021

صدى البلد

تعد فيراري أحدى أشهر الشركات الموجودة في الساحة العالمية و تعرف دائما بروعة و قوة أصداراتها المتميزة منذ تأسيسها في عام 1947 و التي تعرف بقوة محركاتها و تصميماتها الفريدة من نوعها حيث تحمل نمطاً فريداً من نوعه يميزها عن غيرها من الشركات الآخرى.

و تستمد سيارة فيراري تريبوتو اف 8 موديل 2021 قوتها من محرك شرس V8 تيربو مزدوج بسعة 3900 سي سي يولد قو ة 710 حصان ، و عزم أقصى للدوران يصل الى 568 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.9 ثانية و تصل سرعتها القصوى الي 340 كيلومتر/ساعة.

و من الخارج تأتي فيراري تريبوتو اف 8 موديل 2021 بتصميم رياضي فاخر و أنيق يعطي أنطباعاً للوهلة الأولى بالسرعة و القوة ، كما تتوفر على مصابيح LED أمامية و خلفية و نظام عادم ثنائي المخرج .

و من الداخل جاءت فيراري تريبوتو اف 8 موديل 2021 بمقصورة داخلية راقية مغطاه بالكامل بالجلد الفاخر و تحتوي على مجموعة كبيرة من وسائل الترفييه و الراحة و وسائل الأتصال الحديثة و مداخل أتصال بالأجهزة المحمولة مثل مدخل Aux و بلوتوث و راديو يتصل بالأقمار الصناعية .

و يبلغ سعر سيارة سيارة فيراري تريبوتو اف 8 موديل 2021 عالمياً نحو 300.500 دولار .

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