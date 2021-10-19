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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أداء قوي ولون مميز .. فيراري SF90 تستعرض قدراتها الفريدة| فيديو

أداء قوي ولون مميز
أداء قوي ولون مميز .. فيراري SF90 تستعرض قدراتها الفريدة

استطاعت شركة فيراري الايطالية أن تكتسب شهرة واسعة وسط كبار مصنعي السيارات، نسبة إلى اصداراتها القوية، إلى جانب التصميمات المختلفة، والتي تتم دومًا بالمظهر الانسيابي مع الاداء الرياضي، مما يمنحها الافضلية في اوامر التسارع والانطلاق.

وتمكنت عدسات التصوير التجسسية أن تلتقط مقطع فيديو بمدة زمنية قصيرة للغاية، وتتضمن تلك الثواني ظهور خاطف للانظار لاحد نجوم فيرايري وهي SF90، والتي تأتي بطلاء خارجي باللون الاخضر المميز،وهو ابرز ما يميزها حيث تقدم السيارة حاليًا عبر 24 لون مختلف من الطلاء الخارجي.

وأثارت هذه النسخة حالة من الجدل بعدما ظهرت ببعض التمويهات الخاصة بالناحية الجانبية سواء كانت من الاعلى وعند منطقة العتباب، بالاضافة إلى بعض الاجزاء بمقدمة السيارة وشملت اسفل غطاء المحرك مرورًا بالصادم الامامي، مما يثير التساؤلات حول كونها احد النسخ الاختبارية.

 

الأداء الفني للسيارة فيراري SF90 سترادلي القياسية 

 

زودت السيارة فيراري SF90 بمنظومة دفع هجينه تعتمد على 4 محركات، حيث تستمد القوة من سواعد محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 769 حصانا، بالاضافة إلى محرك بالمحاور الخلفية يستطيع أن يولد قوة 217 حصانا، وعدد 2 من المحركات بالناحية الامامية، وبهذه الامكانيات تتمكن السيارة من انتاج قوة اجمالية تقدر بـ 986 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر.

أسعار السيارة فيراري SF90

 

يبلغ سعر السيارة فيراري SF90 داخل السوق العالمي بقيمة تبدأ من 513 الف دولار أمريكي.

فيراري شركة فيراري شركة فيراري الايطالية SF90 فيراري SF90 سترادلي

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