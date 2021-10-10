رغم من التمويهات .. شاهد فيراري GTB 2023 الجديدة

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الخارقة فيراري من تألقها، وذلك عبر حزمة من الطرازات القوية والمتنوعة، والتي تتسم دومًا بالمظهر الرياضي الانيق، وعلى الرغم من بذل العديد من المجهودات بشأن إخفاء التفاصيل الخاصة بالإصدارات القادمة، لكن استطاعت عدسات التصوير التجسسية أن ترصد مقطع فيديو للنسخة فيراري GTB 2023 الجديدة والتي ظهرت بالكثير من التمويهات الخارجية.

جاءت سيارة فيراري بمقدمة بارزة ولكنها تتمتع بتصميم انسيابي، مما يمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع فتحات أمامية متعددة المقاطع، ويبدو ان الهيكل الخارجي سوف يضم بعض اللمسات البارزة وخاصة من الناحية الجانبية ومنقطة العتبات، إلى جانب مصابيح أمامية حادة المظهر ذات نظرة عدوانية، ومرايات جانبية بارزة من ناحية الأبواب الثنائية.

بينما ظهرت السيارة وهي ترتكز على جنوط رياضية تحمل تصميم النجمة المزدوجة، بالإضافة إلى صادم خلفي يضم عواكس ضوئية ومنظومة عادم مزدوجة الأداء، ولكن من المحتمل أن نتفاجئ بالمزيد من اللمسات بعد ان يكشف النقاب رسميًا عن تلك النسخة.

توقعات بشأن قوة محرك سيارة فيراري

من المتوقع ان تستمد السيارة قوتها من محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 2900 سي سي مقترن بشاحن توربيني مزدوج، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 654 حصانا، مع محرك كهربائية بقوة 164 حصانا، وهذا يعني أن القوة الاجمالية لمحرك السيارة سوف تصل إلى 819 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 740 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس ثنائية القابض تتكون من 8 سرعات.