بعد لقاء مع إيلون ماسك.. فيراري تطمئن العملاء: لن نستخدم القيادة الذاتية

أكد المدير التنفيذي لـ فيراري جون ألكان، أن العلامة التجارية الإيطالية لا تنوي أبدًا تزويد مركباتها بنظام الأوتوبايلوت (القيادة الذاتية).

جاء هذا التطيم للعملاء من "ألكان" نفسه خلال محادثة مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، في أسبوع التكنولوجيا الإيطالي.

حضر "ألكان" الحدث شخصيًا، بينما انضم "ماسك" إلى المؤتمر عبر بث فيديو.

لم يكن التركيز الأساسي في المحادثة حول القيادة الذاتية وحدها، ومع ذلك تطرق الحديث إلى هذا الأمر، فقال إلكان إنه سيكون من المحزن امتلاك سيارة فيراري ذاتية القيادة، مضيفًا: "جوهر وجود فيراري هو قيادته".

وافق إيلوم مايك على كلام ألكان، مؤكدًا أن بعض مالكي السيارات يحبون إحساس القيادة والشعور بقوة محركها وتسارعها، بشكل تقليدي ولا يرغبون في التحول للقيادة الذاتية قائلا: "ما زال البعض يحبون قيادة الأحصنة القوية، وهو بالفعل ما يشير إليه الشعار" (يقصد شعار فيراري).

الحديث الثنائي الذي دار بين أهم وأكبر رؤساء تنفيذين في قطاع السيارات، أكد أن القيادة الذاتية لن تكون مطروحة أبدًا للعلامات التجارية الإيطالية عالية الأداء، يتفق الاثنان على أنه مهما كان المستقبل ، فإن فيراري ستظل كما هي تحتاج لسائق يقودها.

تضمن الحوار الثنائي مناقشات أخرى حول استخدام الطاقة النووية ولكن مع اعتبار الطاقة الشمسية حلاً طويل الأجل.

وأبدى ماسك اندهاشه من الابتعاد عن الطاقة النووية حتى أنه وصفها بأنها مصدر للطاقة "آمن تمامًا"، وأيد ألكان الفكرة: "الطاقة النووية حل موجود ومتوافر، إنه آمن ويجب علينا تطويره بقوة".

يذكر أن نظام الأوتو بايلوت أو القيادة الذاتية تسبب في دخول شركة تسلا موتورز في من الاستجوابات أمام الكونجرس وتحقيق من قبل هيئة سلامة النقل والطرق بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد سلسلة من الحوادث المميتة كان المتسبب الرئيسي وراءها نظام القيادة الذاتية الخطير، حتى أن إيلون ماسك المدير التنفيذي لتسلا اعترف مؤخرا أن نظام القيادة الذاتية ما زال ينقصه الكثير ويحتاج إلى انتباه السائق ولا يعني أبدا أن تقود السيارة نفسها.