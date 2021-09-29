عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد لقاء مع إيلون ماسك.. فيراري تطمئن العملاء: لن نستخدم القيادة الذاتية

فيراري
فيراري

أكد المدير التنفيذي لـ فيراري جون ألكان، أن العلامة التجارية الإيطالية لا تنوي أبدًا تزويد مركباتها بنظام الأوتوبايلوت (القيادة الذاتية).

جاء هذا التطيم للعملاء من "ألكان" نفسه خلال محادثة مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، في أسبوع التكنولوجيا الإيطالي. 

حضر "ألكان" الحدث شخصيًا، بينما انضم "ماسك" إلى المؤتمر عبر بث فيديو.

لم يكن التركيز الأساسي في المحادثة حول القيادة الذاتية وحدها، ومع ذلك تطرق الحديث إلى هذا الأمر، فقال إلكان إنه سيكون من المحزن امتلاك سيارة فيراري  ذاتية القيادة، مضيفًا: "جوهر وجود فيراري هو قيادته".

وافق إيلوم مايك على كلام ألكان، مؤكدًا أن بعض مالكي السيارات يحبون إحساس القيادة والشعور بقوة محركها وتسارعها، بشكل تقليدي ولا يرغبون في التحول للقيادة الذاتية قائلا: "ما زال البعض يحبون قيادة الأحصنة القوية، وهو بالفعل ما يشير إليه الشعار" (يقصد شعار فيراري).

الحديث الثنائي الذي دار بين أهم وأكبر رؤساء تنفيذين في قطاع السيارات، أكد أن القيادة الذاتية لن تكون مطروحة أبدًا للعلامات التجارية الإيطالية عالية الأداء، يتفق الاثنان على أنه مهما كان المستقبل ، فإن فيراري ستظل كما هي تحتاج لسائق يقودها.

تضمن الحوار الثنائي مناقشات أخرى حول استخدام الطاقة النووية ولكن مع اعتبار الطاقة الشمسية حلاً طويل الأجل. 

وأبدى ماسك اندهاشه من الابتعاد عن الطاقة النووية حتى أنه وصفها بأنها مصدر للطاقة "آمن تمامًا"، وأيد ألكان الفكرة: "الطاقة النووية حل موجود ومتوافر، إنه آمن ويجب علينا تطويره بقوة".

يذكر أن نظام الأوتو بايلوت أو القيادة الذاتية تسبب في دخول شركة تسلا موتورز في  من الاستجوابات أمام الكونجرس وتحقيق من قبل هيئة سلامة النقل والطرق بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد سلسلة من الحوادث المميتة كان المتسبب الرئيسي وراءها نظام القيادة الذاتية الخطير، حتى أن إيلون ماسك المدير التنفيذي لتسلا اعترف مؤخرا أن نظام القيادة الذاتية ما زال ينقصه الكثير ويحتاج إلى انتباه السائق ولا يعني أبدا أن تقود السيارة نفسها.

فيراري جون ألكان الأوتوبايلوت القيادة الذاتية تسلا إيلون ماسك

ترشيحاتنا

عون يوجه رسالة عاجلة لحكومة ميقاتي

مفاجأة|ناديان في الدوري المصري رفضا التعاقد مع نجوم شيريف قاهر ريال مدريد

بعد انتقاله إلي فيوتشر.. مشوار مروان محسن مع كرة القدم

بعد لقاء مع إيلون ماسك.. فيراري تطمئن العملاء: لن نستخدم القيادة الذاتية

أخبار العالم.. بيان شديد اللهجة ضد إثيوبيا..أعلى سعر لـ الذهب والدولار اليوم

3 قرارات وتحذير .. كيف يجهز كيروش منتخب مصر لمواجهتي ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدنيا كلها فيها كورونا.. وزير التعليم ينفى تأجيل الدراسة

بشرى للزملكاوية.. أون تايم سبورت تنقل كأس العالم للأندية لكرة اليد

دهستها سيارة نقل وأمر الرئيس بعلاجها.. والد الطفلة منة الله يعلن وفاة ابنته

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

3 قرارات وتحذير .. كيف يجهز كيروش منتخب مصر لمواجهتي ليبيا

طلعت يوسف يعلن أول الراحلين عن الإسماعيلي

مشادة مع كارتيرون..شوبير يعلن تمرد لاعبي الزمالك عن خوض التدريبات

شاهد| لحظة اشتعال النيران داخل منطقة مطاعم جليم بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويل سميث يخطف الأنظار بجلسة تصوير كلاسيكية.. صور

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

فيديو

سيارات الإطفاء والإسعاف تملأ كورنيش الإسكندرية.. ماذا يحدث؟

كل لقاح في يد .. آثار الجمع بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا

من الطلاق إلى هي دلوقتي غير محجبة.. تصريحات والد حلا شيحة المثيرة

فيديوجراف| السالمونيلا تعود.. انتشار وباء في 29 ولاية أمريكية

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: استوصوا بهن.. كيف نرى السيدة المطلقة؟

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ