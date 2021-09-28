أداء أسطوري بلمسة جمالية.. فيراري في شراكة مع مصمم أبل السابق

عقدت فيراري موتورز الإيطالية شراكة طويلة الأمد مع LoveFrom ، شركة التصميم التي أنشأها المصمم السابق للـ iphone السير جوني إيف، وزميله في العمل مارك نيوسون، بعدما تركا شركة أبل.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، جاءت الصفقة كجزء من اتفاق أوسع وأشمل بين شركة التصميم والشركة القابضة Exor، المالكة لشركة Agnelli التي تمتلك حصة كبيرة في العلامة التجارية الإيطالية، وحتى الآن لم تقدم تفاصيل محددة حول المشاريع المشتركة بين فيراري وlove from.

شركة Exor القابضة تمتلك أيضا حصصا في ماركة الأزياء كريستيان لوبوتان، ونادي كرة القدم Juventus FC، وصحيفة The Economist ، وشركة ستيلانتس العملاقة لتصنيع السيارات والتي تضم نفسها علامات تجارية للسيارات مثل فيات وكرايسلر وسيتروين.

وقالت فيراري ، في أول تعليق لها بعد إبرام الصفقة، إن "الإنتاج الأول بعد الصفقة سيجمع بين الأداء الأسطوري المعروف لفيراري مع دمج جبرة وتجربة وفردية تصميمات LoveFrom التي لا تضاهى في درجة إبداعها".

في بيان مشترك، أشار إيف ونيوسون، مؤسسي شركة lovefrom للتصميمات إلى أنه "بصفتنا مالكين ومحبين لسيارات فيراري، لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا بشأن التعاون مع هذه الشركة الاستثنائية وعلى وجه الخصوص مع فريق التصميم بقيادة فلافيو مانزوني الذي يتمتع بالخبرة الكبيرة، نرى أن هناك فرصة فريدة وممتعة ومثيرة للحماس في العمل معًا، ونعتقد أنها ستؤدي إلى تصميم أعمال قيمة ومهمة".