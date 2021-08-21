شاهد.. براءة اختراع مكيف هواء مستقبلي من فيراري

أعلنت شركة فيراري الإيطالية لصناعة السيارات الخارقة والفارهة ، عن براءة اختراع جديدة للتحكم في المناخ داخل المقصورة الرئيسية للسيارة ، والتي وصفته بانه سيتم استخدامه في السيارات المستقبلية .

وأوضحت شركة فيراري ان النظام المتقدم للتحكم في المناخ الذى حصلت على براءة الاختراع فيه ، يسمى "أجهزة التهوية المتعددة" ، حيث ستقوم الكاميرات الحرارية بقراءة درجة حرارة أجزاء مختلفة من المقصورة وجسم كل راكب مع مراعاة جنسه وشكل جسمه وملابسه.

وقالت فيراري ان جميع الركاب سيستمتعون بأفضل تجربة تبريد أو تدفئة ممكنة في سيارتها بغض النظر عن الظروف الجوية الخارجية، حيث ان النظام يعمل على تدفق الهواء بالشكل الأمثل و الاتجاه و الدوران، ودرجة حرارة الهواء.

وظهرت السيارة المستخدمة في تفاصيل براءة الاختراع بأربعة مقاعد، ولذلك يؤكد خبراء السيارات انها ستكون السيارة بورسانجو الاس يو في الأولى من الشركة قريباً ، لان فيراري حالياً لا تمتلك طرازات بمقاعد خلفية .

وكانت قد ظهرت مؤخرا بشوارع مارانيلو الإيطالية ، نموذج اختباري مموه بالكامل للسيارة فيراري ذات المحرك الوسطي ، والتي تقول الشائعات انها السيارة فيراري V6 الهجينة المنتظرة .

وأوضح الوصف الذى وضع بمقطع الفيديو المسجل للسيارة فيراري V6 الهجينة ، ان المارة في الطريق يشيرون الى السيارة باسم دينو، حيث انه من المعروف ان دينو هو الابن الأكبر لمؤسس الشركة انزو فيراري .

ولكن لم تعلن الشركة عن الاسم الرسمي حتى الان للسيارة فيراري V6 الهجينة المنتظرة ، ولكن المارة سموها بهذا الاسم نتيجة أطلق انزو على مجموعة من سيارات السباق اسم دينو تكريمًا لابنه الراحل.