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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسباب انخفاض قوة المحرك بالسيارة

مشكلة ضعف سحب السيارة
مشكلة ضعف سحب السيارة

يعانى الآلاف حول العالم من مشكلة ضعف سحب السيارة ، التي تظهر نتيجة العديد من المشاكل الفنية بالسيارة ، لذلك خلال السطور التالية سنتعرف على أسباب انخفاض قوة المحرك بالسيارة .

 

البنزين :

يعتبر عدم نقاء البنزين المستخدم بالسيارة، أو تلف فلتر البنزين وعدم تغييره في موعده ، يؤدى الى ضعف سحب السيارة .

 

ناقل الحركة :

يأتي ناقل الحركة من اهم الأسباب اذا كان به مشكلة في ضعف السحب، وذلك في حالة تلف الديسك والأسطوانة ، لابد من تغيرها على الفور حتى لا تف السيارة تماما عن الحركة .

 

خلل المحرك :

في هذه الحالة اذا كان هناك وجود خلل في أحد أجزاء المحرك، الأمر الذي ينتج عنه انخفاض قدرة السيارة على التسارع ، وفى بعض الأحيان إيقاف المحرك تماما عن العمل .

 

فلتر الهواء :

من اهم المشاكل التى تسبب ضعف السحب هي انسداد فلتر الهواء، فيجب تنظيفه باستمرار، وتغييره عند قطع مسافة من 20 إلى 25 ألف كم ، لأنه هو المسؤول عن دخول الهواء الى المحرك واتمام عملية الحرق الداخلية .

 

زيت المحرك :

يجب أن يكون الزيت المستعمل في محرك سيارتك بكفاءة عالية وانسيابي ويقلل من التأكل داخل المحرك , فالتأكل الذي قد يسبب فقدان بعض قوة المحرك , عند وجود زيت بكفاءة ضعيفة، و امتلاء زيت المحرك بالشوائب، وانخفاض لزوجته، يؤثر على أداء المحرك وعزم السيارة.

 

حساس العادم :

مشكلة في حساس العادم أو وجود انسداد في العادم، يسبب صعوبة في خروج الغازات والأبخرة من المحرك، مما يؤدي إلى ضعف عزم المحرك.

 

البوجيهات :

تلف البوجيهات، ما يؤدي إلى تكوين طبقة كربونية عليها، وهو ما يسبب ضعف الشرارة الناتجة منها.

 

فلتر الوقود :

عند انسداد فلتر الوقود نتيجة الأوساخ أو الشوائب التي تأتي من خزان الوقود , أو عند وجود مشاكل بالفلتر نفسه قد يتسبب في منع الوقود من المرور الى المحرك بالكمية المطلوبة مما يؤدي الى ابطاء محرك السيارة ، ويمكن أيضاً ان يكون هناك سدد في علبة العادم وذلك يعمل على صعوبة خروج العادم ويؤدي الي ضعف عزم المحرك.

خزان الوقود محرك السيارة ناقل الحركة البوجيهات فلتر البنزين عزم السيارة سحب السيارة

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