تعرف على أسباب انخفاض قوة المحرك بالسيارة

يعانى الآلاف حول العالم من مشكلة ضعف سحب السيارة ، التي تظهر نتيجة العديد من المشاكل الفنية بالسيارة ، لذلك خلال السطور التالية سنتعرف على أسباب انخفاض قوة المحرك بالسيارة .

البنزين :

يعتبر عدم نقاء البنزين المستخدم بالسيارة، أو تلف فلتر البنزين وعدم تغييره في موعده ، يؤدى الى ضعف سحب السيارة .

ناقل الحركة :

يأتي ناقل الحركة من اهم الأسباب اذا كان به مشكلة في ضعف السحب، وذلك في حالة تلف الديسك والأسطوانة ، لابد من تغيرها على الفور حتى لا تف السيارة تماما عن الحركة .

خلل المحرك :

في هذه الحالة اذا كان هناك وجود خلل في أحد أجزاء المحرك، الأمر الذي ينتج عنه انخفاض قدرة السيارة على التسارع ، وفى بعض الأحيان إيقاف المحرك تماما عن العمل .

فلتر الهواء :

من اهم المشاكل التى تسبب ضعف السحب هي انسداد فلتر الهواء، فيجب تنظيفه باستمرار، وتغييره عند قطع مسافة من 20 إلى 25 ألف كم ، لأنه هو المسؤول عن دخول الهواء الى المحرك واتمام عملية الحرق الداخلية .

زيت المحرك :

يجب أن يكون الزيت المستعمل في محرك سيارتك بكفاءة عالية وانسيابي ويقلل من التأكل داخل المحرك , فالتأكل الذي قد يسبب فقدان بعض قوة المحرك , عند وجود زيت بكفاءة ضعيفة، و امتلاء زيت المحرك بالشوائب، وانخفاض لزوجته، يؤثر على أداء المحرك وعزم السيارة.

حساس العادم :

مشكلة في حساس العادم أو وجود انسداد في العادم، يسبب صعوبة في خروج الغازات والأبخرة من المحرك، مما يؤدي إلى ضعف عزم المحرك.

البوجيهات :

تلف البوجيهات، ما يؤدي إلى تكوين طبقة كربونية عليها، وهو ما يسبب ضعف الشرارة الناتجة منها.

فلتر الوقود :

عند انسداد فلتر الوقود نتيجة الأوساخ أو الشوائب التي تأتي من خزان الوقود , أو عند وجود مشاكل بالفلتر نفسه قد يتسبب في منع الوقود من المرور الى المحرك بالكمية المطلوبة مما يؤدي الى ابطاء محرك السيارة ، ويمكن أيضاً ان يكون هناك سدد في علبة العادم وذلك يعمل على صعوبة خروج العادم ويؤدي الي ضعف عزم المحرك.