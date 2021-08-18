رسميا .. رينو تعلن عن أسعار ومواصفات ميجان الجديدة

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الفرنسية رينو في مصر ، عن مواصفات وأسعار السيارة ميجان الجديدة موديل 2022 ، قبل وصولها الى السوق المصري بأيام .

أوضحت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الوكيل الحصري لسيارات رينو في مصر ، ان تقديم السيارات العصرية إلى السوق المصري، يزيد من حدة المنافسة بين العديد من السيارات الأخرى .

وتابع وكيل رينو ان السيارة ميجان الجديدة تتمتع بتصميم عصري، و أداء قوي، واعتمادية منقطعة النظير ، والتي تأتى بخطوطها الانسيابية والوجه الجديد للعلامة رينو .

وتظهر رينو ميجان الجديدة بمقدمة هجومية تنذرك بأداء قوي، وشكل جانبي يعكس ملامح وحجم السيارة الرياضي، وتصميم خلفي أنيق يخطف الأنظار.

وتتمتع السيارة رينو ميجان الجديدة بأكثر من خيار للمحرك يأتي على حسب الفئة السعرية ، فتأتى الفئة الأولي المزودة بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT .

وتأتى بتجهيزات أساسية مثل التحكم بالنظام الصوتي من عجلة القيادة، وخاصية ربط الهاتف بالسيارة عن طريق البلوتوث، هذا بالإضافة الى أفضل عوامل الأمان حيث يتوفر بها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي مع فرامل مانعة للأنغلاق ABS ، برنامج حفظ توازن السيارة إلكترونياً ESP وبرنامج المساعدة على المرتفعاتHSA ، وتتوفر أيضا بحساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب وإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك، مثبت ومحدد سرعة وشاشة عدادات ديجيتال مقاس 4.2 بوصة.

اما الفئة الثانية فتزيد عن الفئة الأولي بجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، حساسات ركن أمامية، عجلة قيادة مكسوة جلد، تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق، نظام ملاحة من خلال شاشة مقاس 7 بوصة تعمل باللمس وتدعم هواتف أبل وأندرويد، بالإضافة إلى نظام دخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح كارت رينو الذكي .

وتأتى الفئة الثالثة تأتى بنفس مواصفات الفئة السابقة ولكن يميزها المحرك الجديد سعة 1300 سي سي المزود بشاحن توربيني يولد قوة 150 حصان متصل بناقل حركة رياضي ذو 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch.

وأخيرا الفئة الرابعة تأتى أيضاً بنفس المحرك، ولكن تزيد بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، 6 وسائد هوائية ستائرية وجانبية، مصابيح أمامية بنظام Full LED System ، فتحة سقف بانوراما، حساس لفتح الشنطة أوتوماتيكيا، نظام ملاحة بشاشة مقاس 9.3 بوصة بالإضافة الى كاميرا خلفية، شاشة عدادات ديجيتال مقاس 10.2 بوصة و إضاءة داخلية متعددة الألوان .

اما عن أسعار السيارة رينو ميجان الجديدة في مصر :

- الفئة الأول L Visionبسعر ٢٩٤,٠٠٠ الف جنيه .

- الفئة الثانية L Dynamic بسعر ٣٢٤,٠٠٠ الف جنيه .

- الفئة الثالثة L Turbo Dynamic بسعر ٣٥٤,٠٠٠ الف جنيه .

- الفئة الرابعة L Turbo Signature بسعر ٣٨٤,٠٠٠ الف جنيه .