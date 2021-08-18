الكشف عن مرسيدس سي كلاس 2022.. تفاصيل

أعلنت شركة مرسيدس لصناعة السيارات الألمانية الفاخرة ، طرح السيارة التضاريس المختلفة سي كلاس All Terrain موديل 2022 ، التي تتشابه مع شقيقتها إي كلاس All Terrain الأكبر حجماً.

وتأتى السيارة مرسيدس سي كلاس All Terrain موديل 2022 ، بشبك أمامي فريد وأقواس عجلات أكبر حجماً ضمن تعديلات أخرى أدت لازدياد طول وعرض السيارة بعض الشيء ، و ازدياد الخلوص الأرضي بـ 1.5 إنش .

بالإضافة الى أن السيارة مرسيدس سي كلاس All Terrain موديل 2022 ، حصلت على جنوط 17-19 إنش جديدة وزخرفات ألمنيوم مصقولة متعددة ونظام تعليق أمامي بأربع وصلات وعدد من وضعيات القيادة الديناميكية الجديدة المخصصة للتضاريس الوعرة.

وتستمد السيارة مرسيدس سي كلاس All Terrain موديل 2022 ، قوتها من محرك 2.0 لتر 4 سلندر ومحرك آخر 2.0 لتر 4 سلندر بتقنيات هجينة 48 فولت ، وتأتي جميع فئات سي كلاس All Terrain بنظام دفع كلي 4MATIC الذي يرسل 45% من القوة للعجلات الأمامية و55% للعجلات الخلفية .

وأوضحت شركة مرسيدس ان السيارة سي كلاس All Terrain موديل 2022 ، سيتم تدشينها وطرحها للمرة الأولى خلال فاعليات معرض ميونخ الشهر القادم وستكشف مرسيدس عن الأسعار لاحقاً .