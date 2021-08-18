عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الكشف عن مرسيدس سي كلاس 2022.. تفاصيل

مرسيدس
مرسيدس

أعلنت شركة مرسيدس لصناعة السيارات الألمانية الفاخرة ، طرح السيارة التضاريس المختلفة سي كلاس All Terrain موديل 2022 ، التي تتشابه مع شقيقتها إي كلاس All Terrain الأكبر حجماً.

وتأتى السيارة مرسيدس سي كلاس All Terrain موديل 2022 ، بشبك أمامي فريد وأقواس عجلات أكبر حجماً ضمن تعديلات أخرى أدت لازدياد طول وعرض السيارة بعض الشيء ، و ازدياد الخلوص الأرضي بـ 1.5 إنش .

بالإضافة الى أن السيارة مرسيدس سي كلاس All Terrain موديل 2022 ، حصلت على جنوط 17-19 إنش جديدة وزخرفات ألمنيوم مصقولة متعددة ونظام تعليق أمامي بأربع وصلات وعدد من وضعيات القيادة الديناميكية الجديدة المخصصة للتضاريس الوعرة.

وتستمد السيارة مرسيدس سي كلاس All Terrain موديل 2022 ، قوتها من محرك 2.0 لتر 4 سلندر ومحرك آخر 2.0 لتر 4 سلندر بتقنيات هجينة 48 فولت ، وتأتي جميع فئات سي كلاس All Terrain بنظام دفع كلي 4MATIC الذي يرسل 45% من القوة للعجلات الأمامية و55% للعجلات الخلفية .

وأوضحت شركة مرسيدس ان السيارة سي كلاس All Terrain موديل 2022 ، سيتم تدشينها وطرحها للمرة الأولى خلال فاعليات معرض ميونخ الشهر القادم وستكشف مرسيدس عن الأسعار لاحقاً .

سي كلاس 2022 صناعة السيارات السيارات موديل 2022 شركة مرسيدس السيارات الألمانية

موضوعات متعلقة

أكثر السيارات العائلية 2021 مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أهم السيارات المشاركة في مزاد جمرك نويبع

رسميا .. رينو تعلن عن أسعار ومواصفات ميجان الجديدة

نيسان نوت أورا نيسمو 2022 تظهر الى النور بطابع الفورمولا E

تسريب مرسيدس SL رودستر الجيل الجديد كلياً

تعرف على أرخص 5 طرازات من السيارات الكورية في السعودية

رابطة التجار: على المواطنين الابتعاد عن السيارات المطبق عليها أوفر برايس

معلومات جديدة عن سكودا فابيا 2022 الاقتصادية .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

نجل أسامة بن لادن يوجه رسالة عاجلة إلي طالبان.. ما فحواها؟

مستشار رئيس الجمهورية يكشف الاستعدادات لمواجهة موجة كورونا الرابعة

توقيع اتفاقيات عسكرية ومائية.. تفاصيل زيارة آبي أحمد لتركيا

حالة الطقس الـ48 ساعة القادمة.. انخفاض الحرارة والقاهرة الكبرى تسجل 35 درجة

الكشف عن مرسيدس سي كلاس 2022.. تفاصيل

ندوة «صدى البلد».. معاناة تشكيل الحكومة في لبنان.. والسيناريوهات المتوقعة حال فشلها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

ما حقيقة الحالة الصحية لـ عادل إمام.. وهل خضع للعزل الإجباري ؟

الكويت.. مجلس الوزراء يتخذ قرارا عاجلا بشأن مصر

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

الدوري لسه في الملعب ...عمرو أديب يحذر لاعبي نادي الزمالك

مش ناقصة هبد.. أحمد العوضي يسخر من شائعة طلاقه لـ ياسمين عبد العزيز

تحذير خطير.. الصحة العالمية: 4 أخطار مدمرة تهدد البشرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

فيديو

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

فيديوجراف.. الشاطر اللي يجيب فلوس.. رسائل النجوم لطلاب الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ