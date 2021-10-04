عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالفيديو.. لقطات تجسسية جديدة تكشف فيراري أكونيا موديل 2022

فيراري الخارقة
فيراري الخارقة

التقطت عدسات تجسسية صور أولية من فيراري أكونيا الجديدة، ونشر الفيديو على قناة varryx باليوتيوب.

وفقا لموقع موتور 1 المتخصص في السيارات، الفيديو أظهر أكونيا الجيل التالي التي من المفترض أن تعلن بشكل رسمي في نوفمبر القادم، وهي مغطاة بالكامل بالكسوة التمويهية، التي بالفعل استطاعت أن تخفي معالم الأكونيا الجديدة .

تشارك فيراري أكونيا نفس المنصة الصناعية لطراز فيراري أبيرتا المكشوفة ومع ذلك، هناك اختلاف ملحوظ وهي المرايا الجانبية، حيث تم وضعهها على الأجنحة / الرفارف الأمامية وهي بذلك  مستوحاة من سيارة السباق فيراري 330 P4 لعام 1967 ، والتي تتميز بأقواس منحنية فريدة في التصميم، ومن الممكن أن تأتي بسقف مكشوف.

رجح موثع موتور 1 أن تكون فيراري أكونيا بمحرك V12 سعة 6.5 لترًا من محرك فيراري 812 Competizione. القادر على توليد 819 حصان و 510 رطل قدم من عزم الدوران، وبالأخذ في الاعتبار التصريحات السابقة للمدير الفني لفيراري الذي أعلن أن العلامة التجارية تعمل على تطوير محركاتها الـV12 لتعطي قوة أكبر، يمكن ترجيح أن تأتي فيراري أكونيا الجديدة بعزم دوران وقوة حصانية أعلى من السابق.

تتبع فيراري مع أكونيا نفس السياسة التي اتبعتها مع طرازاتها الـ Monza SP1 و SP2 Speedsters الخاصة بالعلامة التجارية والتي أزاحت عنها الستار في عام 2018. صنعت فيراري أقل من 500 وحدة من SP1 و SP2 ، ولا شك أن أحدث طراز سيكون له إنتاج محدود. كما أشارت بعض التقاريرإلى أن فيراري ستكشف النقاب عن رائعتها الجديدة أكونيا موديل 2022 في Finali Mondiali في نوفمبر القادم تزامنا مع  نهاية الموسم لجميع بطولات فيراري للتحدي التي تجرى فعالياتها في حلبة موجيلو بـ إيطاليا.

فيراري فيراري أكونيا فيراري أبيرتا الرفارف Monza SP1 إيطاليا بطولات فيراري للتحدي

ترشيحاتنا

رغم إصابتها بـ كورونا .. هاجر أحمد تستكمل تصوير إلا أنا |تفاصيل

وزيرة التخطيط تناقش استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في اجتماع أممي

الإمام الأكبر يوقع على نداء قادة الأديان بشأن التغير المناخي

رسميا .. صدى البلد ينشر نتيجة تنسيق الأزهر 2021 كاملة

بالفيديو.. لقطات تجسسية جديدة تكشف فيراري أكونيا موديل 2022

حبس 5 سنوات ..مجلس النواب يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزيرة الصحة: مصر تشهد أقل عدد وفيات خلال الموجة الرابعة.. ومفيش تأجيل للدراسة

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

أساء للنبي محمد فمات محروقا| نهاية مأساوية لرسام الكاريكاتير السويدي لارس فليكس

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

770 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 -10-2021

الصحة: 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر هدية من الحكومة الأمريكية لمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

حكاية السهرة.. لماذا أشعلت "يا ناسيني" نار الغيرة في قلب كوكب الشرق؟

فيديو

بعد التجديد له.. تعرف على راتب علي معلول في الأهلي "فيديو"

حركات استعراضية بالموتوسيكلات بمحور شينزو أبي بمدينة نصر.. فيديو

بعد إعلان بيع شقة فاتن حمامة .. أشهر الفنانين سكان عمارة ليبون

فيديو جراف|انهيار جبلي.. مشاهد مدمرة للعاصفة شاهين على سلطنة عمان

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ