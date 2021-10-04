بالفيديو.. لقطات تجسسية جديدة تكشف فيراري أكونيا موديل 2022

التقطت عدسات تجسسية صور أولية من فيراري أكونيا الجديدة، ونشر الفيديو على قناة varryx باليوتيوب.

وفقا لموقع موتور 1 المتخصص في السيارات، الفيديو أظهر أكونيا الجيل التالي التي من المفترض أن تعلن بشكل رسمي في نوفمبر القادم، وهي مغطاة بالكامل بالكسوة التمويهية، التي بالفعل استطاعت أن تخفي معالم الأكونيا الجديدة .

تشارك فيراري أكونيا نفس المنصة الصناعية لطراز فيراري أبيرتا المكشوفة ومع ذلك، هناك اختلاف ملحوظ وهي المرايا الجانبية، حيث تم وضعهها على الأجنحة / الرفارف الأمامية وهي بذلك مستوحاة من سيارة السباق فيراري 330 P4 لعام 1967 ، والتي تتميز بأقواس منحنية فريدة في التصميم، ومن الممكن أن تأتي بسقف مكشوف.

رجح موثع موتور 1 أن تكون فيراري أكونيا بمحرك V12 سعة 6.5 لترًا من محرك فيراري 812 Competizione. القادر على توليد 819 حصان و 510 رطل قدم من عزم الدوران، وبالأخذ في الاعتبار التصريحات السابقة للمدير الفني لفيراري الذي أعلن أن العلامة التجارية تعمل على تطوير محركاتها الـV12 لتعطي قوة أكبر، يمكن ترجيح أن تأتي فيراري أكونيا الجديدة بعزم دوران وقوة حصانية أعلى من السابق.

تتبع فيراري مع أكونيا نفس السياسة التي اتبعتها مع طرازاتها الـ Monza SP1 و SP2 Speedsters الخاصة بالعلامة التجارية والتي أزاحت عنها الستار في عام 2018. صنعت فيراري أقل من 500 وحدة من SP1 و SP2 ، ولا شك أن أحدث طراز سيكون له إنتاج محدود. كما أشارت بعض التقاريرإلى أن فيراري ستكشف النقاب عن رائعتها الجديدة أكونيا موديل 2022 في Finali Mondiali في نوفمبر القادم تزامنا مع نهاية الموسم لجميع بطولات فيراري للتحدي التي تجرى فعالياتها في حلبة موجيلو بـ إيطاليا.