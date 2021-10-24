بسمة تشارك متابعيها بصور لها من مهرجان الجونة .. شاهد

نشرت الفنانة بسمة عدة صور لها من مهرجان الجونة ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت بسمة قائلة " حضور عرض فيلم "أميرة" الدورة الخامسة من مهرجان الجونة ".



واختتمت أول أمس الجمعة فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي فعالياتها، التي انطلقت الخميس 14 أكتوبر الجاري.



ومنذ بداية حفل افتتاح مهرجان الجونة، استطاعت النجمات أن تلفت إليها الأنظار ويتصدرن التريند بسبب فساتينهم ، على الريد كاربت، وأبرزهم: أروى جودة ورانيا يوسف وإلهام شاهين ودارين حداد ونجلاء بدر، ياسمين صبري وصبا مبارك ولبلبة ومايان السيد.