عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة 260 طالبة.. وكيل تعليم بورسعيد يشهد فعاليات بطولة المدارس للسباحة

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد يشهد فعاليات بطولة المدارس للسباحة

شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم "الأحد" إنطلاق فعاليات بطولة المدارس للسباحة للبنات بجميع ‏المراحل التعليمية والتى أقيمت بحمام سباحة مركز شاب إستاد بورسعيد الرياضى.‏

أرقام مواجهات كريستيانو رونالدو ضد محمد صلاح قبل لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد


‎ 
وأكد وكيل تعليم بورسعيد  أن 260 طالبة يشاركن فى البطولة من مختلف المراحل التعليمية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى ‏المحافظة حيث من المقرر أن تصعد الفائزات فى البطولة للمشاركة فى التصفيات النهائية لتمثيل بورسعيد على مستوى الجمهورية‎.‎

 

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن عدد مدارس المرحلة الثانوية المشاركة بالبطولة هو 10 مدارس بعدد 35 طالبة وعدد مدارس المرحلة الإعدادية ‏‏25 مدرسة بعدد 95 طالبة وعدد مدارس المرحلة الابتدائية هو 35 مدرسة ابتدائي بعدد 130 طالبة.‏

 

وحضر انطلاق فعاليات البطولة إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية ولطفى عمر موجه عام التربية الرياضية وموجهى ومعلمى ‏التربية الرياضية وأولياء الأمور، ‎وذلك ‎مع مراعاة جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد‎.‎

WhatsApp Image 2021-10-24 at 2.43.35 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-24 at 2.43.35 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-24 at 2.43.35 PM
WhatsApp Image 2021-10-24 at 2.43.35 PM
WhatsApp Image 2021-10-24 at 2.43.34 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-24 at 2.43.34 PM (1)
WhatsApp Image 2021-10-24 at 2.43.34 PM
WhatsApp Image 2021-10-24 at 2.43.34 PM
WhatsApp Image 2021-10-24 at 2.43.31 PM
WhatsApp Image 2021-10-24 at 2.43.31 PM
WhatsApp Image 2021-10-24 at 2.43.27 PM
WhatsApp Image 2021-10-24 at 2.43.27 PM
بورسعيد وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا المراحل التعليمية فيروس كورونا المستجد الإدارات التعليمية المرحلة الابتدائية تعليم بورسعيد

ترشيحاتنا

عمره 4 سنوات.. طفل يصاب بشيخوخة مبكرة بسبب مرض جينى

خبير في جراحة القلب من المملكة المتحدة بمستشفى القوات المسلحة في الإسكندرية

العناني وعبد الغفار يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعات والمجلس الأعلى للآثار|صور

كلاسيكو الأرض .. فاتي وديباي يقودان هجوم برشلونة أمام ريال مدريد

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

تعرف على أسعار ومواصفات GMC جي ام سي يوكن 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

لأول مرة.. الكشف عن سر فشل انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس

وسام علي صدري.. شاهد أول رد من مرتضى منصور بعد عودته لنادي الزمالك

توقف عنه فورا.. أضرار النسكافيه غير المتوقعة

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور علي عودة والده لنادي الزمالك

مرتضى منصور يعلن قراره النهائي بشأن كارتيرون وبعض لاعبي الزمالك

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ركلات ولكمات مبرحة.. شاهد| شاب يعتدي على ممرضة داخل جناح عزل كورونا

بعد وعوده بالتخلص من طالبان.. قائد الجيش الأفغاني مشردًا على أرصفة أمريكا|شاهد

حرب على آبي أحمد|أول طلب أمريكي حقيقي بالتدخل العسكري ضد حليفة إثيوبيا

بحلول 2050.. 3 ملايين منزل مهدد بخطر الغرق تحت الفيضانات

فيديو

جت سليمة.. تفاصيل حادثي "الشيفات" وملك أحمد زاهر "فيديوجراف"

فيديو جراف.. البطانة فين.. فساتين فنانات الجونة تسبّبت في أزمات

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ