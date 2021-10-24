بمشاركة 260 طالبة.. وكيل تعليم بورسعيد يشهد فعاليات بطولة المدارس للسباحة

شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم "الأحد" إنطلاق فعاليات بطولة المدارس للسباحة للبنات بجميع المراحل التعليمية والتى أقيمت بحمام سباحة مركز شاب إستاد بورسعيد الرياضى.
وأكد وكيل تعليم بورسعيد أن 260 طالبة يشاركن فى البطولة من مختلف المراحل التعليمية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة حيث من المقرر أن تصعد الفائزات فى البطولة للمشاركة فى التصفيات النهائية لتمثيل بورسعيد على مستوى الجمهورية.
وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن عدد مدارس المرحلة الثانوية المشاركة بالبطولة هو 10 مدارس بعدد 35 طالبة وعدد مدارس المرحلة الإعدادية 25 مدرسة بعدد 95 طالبة وعدد مدارس المرحلة الابتدائية هو 35 مدرسة ابتدائي بعدد 130 طالبة.
وحضر انطلاق فعاليات البطولة إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية ولطفى عمر موجه عام التربية الرياضية وموجهى ومعلمى التربية الرياضية وأولياء الأمور، وذلك مع مراعاة جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.