بمشاركة 260 طالبة.. وكيل تعليم بورسعيد يشهد فعاليات بطولة المدارس للسباحة

شهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم "الأحد" إنطلاق فعاليات بطولة المدارس للسباحة للبنات بجميع ‏المراحل التعليمية والتى أقيمت بحمام سباحة مركز شاب إستاد بورسعيد الرياضى.‏



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وأكد وكيل تعليم بورسعيد أن 260 طالبة يشاركن فى البطولة من مختلف المراحل التعليمية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى ‏المحافظة حيث من المقرر أن تصعد الفائزات فى البطولة للمشاركة فى التصفيات النهائية لتمثيل بورسعيد على مستوى الجمهورية‎.‎

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن عدد مدارس المرحلة الثانوية المشاركة بالبطولة هو 10 مدارس بعدد 35 طالبة وعدد مدارس المرحلة الإعدادية ‏‏25 مدرسة بعدد 95 طالبة وعدد مدارس المرحلة الابتدائية هو 35 مدرسة ابتدائي بعدد 130 طالبة.‏

وحضر انطلاق فعاليات البطولة إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية ولطفى عمر موجه عام التربية الرياضية وموجهى ومعلمى ‏التربية الرياضية وأولياء الأمور، ‎وذلك ‎مع مراعاة جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد‎.‎

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