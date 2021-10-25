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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لـ طلاب الجامعات.. آخر موعد للتحويل بين الكليات للعام الدراسي 2021-2022

موعد التحويل بين
موعد التحويل بين الكليات للعام الدراسي 2021-2022

يبحث الآلاف من الطلاب عن آخر موعد التحويل بين الكليات 2021- 2022 في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، خاصة بعد انطلاق العام الدراسي الجديد، منذ يوم 9 أكتوبر.

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آخر موعد للتحويل بين الكليات 2021- 2022

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن مكاتب شؤون الطلاب المختلفة بالكليات استقبلت ملفات وأوراق التقدم لجميع الطلاب المرشحين من قبل مكتب التنسيق، للالتحاق بالكليات أو التقدم للتحويلات التي تختلف من جامعة لجامعة.

وأوضح رؤساء الجامعات، أن التقدم بالأوراق للالتحاق بالكليات مستمر حتى نهاية الشهر الأول من انطلاق العام الدراسي الجديد 2021، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تنسيق الجامعات لشهادات الثانوية العامة 2021 وما يعادلها من شهادات.

انطلاق العام الدراسي الجديد بالجامعات المصرية

وانطلق العام الدراسي الجديد 2021 /2022 ، بالجامعات يوم السبت 9 أكتوبر الماضي، وحرص الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إجراء جولة تفقدية لجامعتي  "القاهرة وعين شمس"، وذلك لمتابعة استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، والوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية.

 

وفي بداية الزيارة، قام الوزير بأداء تحية العلم وسط قيادات الجامعات والطلاب، وتبادل معهم حديث أبوي واطمأن على استعدادهم لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أهمية حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطعيم كافة منتسبي الجامعات والمعاهد حفاظا على سلامة وصحة الجميع، ومتابعة دورية وتفصيلية من دولة رئيس الوزراء لهذا الملف، والتعاون والتنسيق الكامل واليومي مع وزارة الصحة والسكان.

 

واطمأن عبدالغفار، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مباني الجامعة وقاعاتها الدراسية، ومتابعة دخول الطلاب للجامعة بشكل منظم، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والامتثال الكامل لما يصدر من توجيهات في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار حرص الوزارة على إتمام العملية التعليمية والبحثية والتدريبية على الوجه الأكمل، والحفاظ على حياة كافة أطراف المنظومة الأكاديمية، ونجاح العام الدراسي على كافة المستويات.

 

وأكد عبدالغفار، انتهاء كافة الجامعات من استكمال تجهيز منشآتها الجامعية لاستقبال الطلاب، مع التأكيد على سرعة الإعلان عن الجداول الدراسية، والانتهاء من تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، مع اتخاذ كافة ما يلزم من معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، منوها إلى ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية.

 

وأكد الوزير، استعداد الجامعات بخطط تنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛ لدورها الهام في اكتشاف وصقل المواهب والقدرات التي يملكها الطلاب، وإمداد مختلف المجالات الرياضية والعلمية والفنية في مصر بالأبطال والمبدعين والموهوبين منهم، مشيرًا إلى أهمية عقد الندوات التثقيفية؛ وتنمية الوعي القومي لدى الطلاب، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

 

كما أشار عبدالغفار، إلى استكمال تنفيذ خطة الوزارة للتحول الرقمي داخل الجامعات تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية، وذلك من خلال رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات، وميكنة الاختبارات الإلكترونية، والمستشفيات الجامعية، والتوسع في انشاء المنصات التعليمية الإلكترونية، التي تعتمد على التعليم عن بُعد، والتي أثبتت جدارتها أثناء جائحة كورونا.

 

ولفت عبدالغفار،إلى أنه تم تطعيم حوالي مليون من منتسبى الجامعات والمعاهد، مشيرا إلى تطعيم نحو مليون طالب باللقاح استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد، بمعدل تطعيم 48 ألف جرعة يوميا فضلا عن تطعيم نحو 90% من أعضاء هيئة التدريس.

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