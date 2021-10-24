زيادة رسمية في أسعار هيونداي أكسنت RB .. تفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2022 داخل السوق المصري وذلك عن جميع الفئات المقدمة، وقدرت تلك الزيادة السعرية بقيمة قدرها 6 آلاف جنيه، وتعد تلك النسخة واحدة من اشهر الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم عبر 5 فئات من التجهيزات.

مواصفات السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022

حصلت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 على قياسات هيكيلة بلغت 4370 مم للطول، و بعرض يبلغ 1705 مم، و 1455 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 389 لتر، بينما ترتكز على جنوط تتراوح بين 16 و 17 بوصة، مع مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، ومصابيح أمامية وخلفية بتصميم انسيابي.

وزوت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدورالن يقدر بـ 156 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل TINTED GLASS 2022محرك 1600 سي سي بسعر 229.900 جنيه بدلًا من 223.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SR TINTED GLASS 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 239.900 جنيه بدلًا من 233.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل DAB ABS TINTED GLASS 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 245.900 جنيه بدلًا من 239.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2022 DAB ABS PLUS TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 255.900 جنيه بدلًا من 249.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل HIGHLINE TINTED GLASS 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 265.900 جنيه بدلًا من 259.900 ألف جنيه.