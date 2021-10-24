عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة رسمية في أسعار هيونداي أكسنت RB .. تفاصيل

زيادة رسمية في اسعار
زيادة رسمية في اسعار هيونداي اكسنت RB .. تفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2022 داخل السوق المصري وذلك عن جميع الفئات المقدمة، وقدرت تلك الزيادة السعرية بقيمة قدرها 6 آلاف جنيه، وتعد تلك النسخة واحدة من اشهر الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم عبر 5 فئات من التجهيزات.

مواصفات السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022

 

حصلت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 على قياسات هيكيلة بلغت 4370 مم للطول، و بعرض يبلغ 1705 مم، و 1455 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 389 لتر، بينما ترتكز على جنوط تتراوح بين 16 و 17 بوصة، مع مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، ومصابيح أمامية وخلفية بتصميم انسيابي.

وزوت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدورالن يقدر بـ 156 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل TINTED GLASS 2022محرك 1600 سي سي بسعر 229.900 جنيه بدلًا من 223.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك  موديل SR  TINTED GLASS 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 239.900 جنيه بدلًا من 233.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل  DAB ABS TINTED GLASS 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 245.900 جنيه بدلًا من 239.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2022 DAB ABS PLUS TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 255.900 جنيه بدلًا من 249.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل HIGHLINE TINTED GLASS 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 265.900 جنيه بدلًا من 259.900 ألف جنيه.

هيونداي اكسنت موديل 2022 هيونداي اكسنت RB موديل 2022 السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022

ترشيحاتنا

سنج وسيوف.. مقتل شاب بـ17 طعنة على يد 3 عاطلين في طنطا..فيديو

أنور إبراهيم ومشروع أدبي جديد عن الأدب الروسي في المنفى

وزير خارجية لبنان يعلن موعد بدء المفاوضات مع النقد الدولي

اخبار الزمالك| 3 قرارت عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. ضربة موجعة للفريق

محمد صلاح: سعيد بأهدافي ولكن الأولوية لي هي الثلاث نقاط

محمد صلاح يحقق إنجازا لم يحدث منذ عام 1954 في ملعب الأحلام..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 50٪ .. فيديو

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

هاتريك وأسيست وأرقام قياسية.. محمد صلاح رجل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يغرد وحيدا على القمة

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

صدمة للعالم.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين مجددًا والسلطات تكشف عن السبب

فيديو

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ