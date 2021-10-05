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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5000 جنيه زيادة جديدة في أسعار هيونداي توسان موديل 2022

تصل لـ 5000 جنيه
تصل لـ 5000 جنيه .. زيادة جديدة في اسعار هيونداي توسان موديل

تنتمي السيارة هيونداي توسان موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلية الـ SUV، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر 5 فئات من التجهيزات. 

 وشهدت تلك النسخة حالة من ارتفاع القيمة التسويقية الخاصة بها عن جميع الفئات، وقدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 5000 جنيه

مواصفات السيارة هيونداي توسان موديل 2022 

دعمت السيارة هيونداي توسان موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران 265 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء يتكون من 7 سرعات، مما يدفع السيارة أن تنطلق من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 9 ثوان فقط.

وحصلت السيارة هيونداي توسان موديل 2022 على واجهة امامية تضم شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح LED، و مرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية، و عجلات رياضية تحتوي على جنوط معدنية انيقة يتراوح قياساتها بين 17 إلى 19 بوصة، بالاضافة إلى سبويلر خلفي اعلى منطقة الزجاج، وشاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، ومكيف هواء، و عجلة قيادة متعددة المهام، وفرامل ABS، و برنامج التوزيع الكهربائي EBD الخاص بالفرامل، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومستشعرات حركة، وكاميرا، وفتحة سقف بانوراما للفئات عالية التجهيزات.

أسعار  هيونداي توسان 2022 داخل السوق المصري بعد الزيادة الاخيرة

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  SMART 2022محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 465 ألف بدلاً من 460 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  SMART PLUS 2022 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 495 ألف بدلاً من 490 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MODERN 2022 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 530 ألف بدلاً من 525 ألف جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل ADVANCED 2022 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 580 ألف بدلاً من 575 ألف جنيه.

 

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2022 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 620 ألف بدلاً من 615 ألف جنيه.

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5000 جنيه زيادة جديدة في أسعار هيونداي توسان موديل 2022

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