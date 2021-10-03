المنافس الاقوى لـ تسلا .. شاهد قدرات هيونداي ايونك 5

استطاعت شركة هيونداي الكورية الجنوبية أن تقدم باقة من الاصدارات المتنوعة طول تاريخها الممتد، بين فئة السيدان وعائلية الهاشباك الشهيرة، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات ومعها فئة الكروس اوفر، ويبدو أن النسخة هيونداي ايونك 5 جمعت بين تلك الفئتين ولكن بقدرات كهربائية، مما يجعلها تتدخل في منافسة قوية مع تسلا 3 خلال الفترة الاخيرة ولكن باختلاف من ناحية الحجم الخارجي، وبعض التجهيزات الفنية.

الأداء الفني للسيارة هيونداي ايونك 5

تأتي السيارة هيونداي ايونك 5 بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 167 حصانا، مع بطارية بسعة 58 كيلووات/ساعة، بالاضافة غلى محرك اخر قادر على انتاج قوة 214 حصانا يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي، مدعم ببطارية سعتها 73 كيلووات.

بالاضافة إلى نسخة اخرى عالية التجهيز قادرة على الانطلاق من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق مدتها 5.2 ثانية، حيث دعمت بمحرك كهربائي أيضا يستطيع أن ينتج قوة قدرها 302 حصانا، ولكن سجلت السيارة زمن قدر بـ 4.79 عند قطع نفس المسافة، وهي مدة اقل من البيانات المعلنة.

وحصلت هيونداي ايونك 5 على حزمة عالية الاداء من تجهيزات الامن والحماية مثل منظومة الوسائد الهوائية والستارية airbags، مع مكابح عالية التجهيز، ومستشعرات حركة امامية وخلفية، ومرايات كهربائية، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي فريد.

مع هيكل خارجي يتسم بالعديد من مظهر القوة مثل مجموعة المصابيح الامامية والتي تحمل الطابع العدواني، إلى جانب بعض اللمسات الخارجية مثل الاقواس النصف دائرية التي تزين اعلى منطقة العجلات، و زعنفة القرش الخلفية، وحزمة من التجهيزات الداخلية مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة والخرائط، ومقود حركة مالتي فانكشن، وبعض التجهيزات الخاصة ببرامج دعم قائد المركبة.