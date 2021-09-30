سوق المستعمل.. سعر هيونداي توسان موديل 2016

تتميز علامة هيونداي الكورية الجنوبية بشعبية كبيرة في سوق السيارات المصري خاصةً المستعمل منه، لانتشارها على الطرق وتوافر قطع غيارها، بالإضافة لحفاظها على قيمتها السعرية في عملية إعادة البيع، و من أبرز سياراتها توسان موديل 2016 من فئة الـ SUV.

تأتي سيارة هيونداي توسان موديل 2016 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 132 حصان، عند 6300 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، وتتسارع السيارة من 0 الي 100 في خلال 11 ثانية.

جهزت سيارة هيونداي بمجموعة من عوامل الأمن والسلامة، ومن أبرزها 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، مكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HAC ونظام الاتزان الإلكتروني عند المنعطفات، ومكابح يد إلكترونية EPB.

زودت سيارة هيونداي بكاميرات خارجية تتيح رؤية السيارة 360⁰ مع حساسات ركن أمامية وخلفية، وإضاءة أمامية LED، يمكنك تثبيت مقاعد الأطفال ISO FIX لتضمن الأمان لجميع الركاب، عجلات رياضية بقياس 17 أو 19 بوصة، تشغيل السيارة عن طريق الزر، مقاعد أمامية وخلفية مدفَئة، التحكم بنظام المكيف المزدوج، شاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصة.

بينما قدرت القياسات الهيكلية للسيارة هيونداي توسان موديل 2016 بنسبة طول بلغت 4475 مم، و بعرض 1850 مم، و الارتفاع 1655 مم ، أما قاعدة عجلات بطول 2652 مم، ويبلغ ارتفاعها عن الأرض 182 مم، وسعة خزان الوقود 57 لتر.

تتراوح أسعار هيونداي توسان موديل 2016 في سوق المستعمل، من 420 ألف الي 490 ألف جنيه، وفقا للفئة والحالة العامة للسيارة.