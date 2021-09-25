مفهوم جديد من الشاحنات.. هيونداي تكشف النقاب عن ستاريا لود 2022| صور

كشفت شركة هيونداي، رائدة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عن مفهوم جديد من الشاحنات، لتنضم إلى أسطول سيارات هيونداي المتنوع، إذ تنطلق تلك الشاحنة- التي تحمل اسم ستاريا لورد موديل 2022- داخل السوق الأسترالية للسيارات، وهي تتمتع بإطلالة عصرية تعكس المفهوم المعتاد للشاحنات.

صممت الشاحنة ستاريا لود 2022 على نفس المنصة الخاصة بالسيارة الشهيرة هيونداي سنتافي، ونسخة الركاب N3، ولكنها تمتعت من الداخل بمساحة رحبة تجعلها تستطيع أداء الكثير من المهام الخاصة بالشحن، بالإضافة إلى قوة سحب تصل إلى 2.5 طن، مع تصميم خارجي يعتمد على الكثير من اللمسات المتطورة، حيث تمتعت بمقدمة انسيابية تضم فتحات متعددة المقاطع تمنح السيارة أفضلية التعمل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى منظومة المصابيح النحيفة، وكشافات ضباب جانبية كبيرة الحجم.

تجهيزات الحماية والأمان للشاحنة ستاريا لود 2022

دعمت شاحنة هيونداي ستاريا لود 2022 المتطورة، بالعديد من التجهيزات الخاصة بوسائل الحماية والأمان ومنها، خاصية تجنب الاصطدام الأمامي، والتنبيه عند النقاط العمياء، والتحذير عند مغادرة وتتبع المسار، ومستشعرات ركن؛ للحصول على عملية اصطفاف جيد، وفرامل الانتظار الإلكترونية، مع خاصية مراقبة الرؤية المحيطية، وخاصية الخروج الآمن، والحد من السرعة الذكي.

الأداء الفني للشاحنة ستاريا لود 2022

تعتمد شاحنة هيونداي ستاريا لود 2022 على محرك ديزل طراز CRDI، سعة 2200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 174 حصانا عند 3800 لفة/الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 430 نيوتن/متر بين 1500 و 2500 لفة في الدقيقة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي للعجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 نقلات.

وتقدم ستاريا لود 2022 داخل السوق الاسترالي بقيمة قدرها 33.074 دولار امريكي، بينما تأتي النسخة صاحبة الـ 5 مقاعد بقيمة قدرها 34.882 دولار.