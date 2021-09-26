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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد استدعاء موديلاتها من 2015 لـ2020.. تعرف على مواصفات هيونداي توسان TLE

بعد استدعاء حماية
بعد استدعاء حماية المستهلك موديلات 2015 إلى 2020

أعلنت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك، عن استدعاء بعض موديلات هيونداي توسان Tle من موديلات 2015 حتى 2020، وذلك في اطار سلامة المستهلكين كإجراء وقائي، والبدء في حملة فحص مجاني بعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم، والكشف على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU).

 

وعن المواصفات الخاصة بالنسخة هيونداي توسان TLE موديل 2020 فهي تتوافر بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 161 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء مكون من 6 سرعات.

 

كما تتمتع بمحرك اخر رباعي الاسطوانات أيضا سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 175 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، مع ناقل حركة ثنائي الاسطوانات مكون من 7 نقلات.

 

وتأتي السيارة هيونداي توسان TLE بأبعاد هيكلية بلغت 4.47 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.85 متر، و1.66 متر للارتفاع، و182 مم للخلوص الأرضي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.67 متر، مع خزان وقود بسعة 62 لتر، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 488 لتر، وتقدم السيارة عبر جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 16 إلى 17 بوصة.

 

يذكر أن المنشور الذي جاء عبر “فيس بوك”، يدعو إلى الاتصال علي الخط الساخن 16661 للشركة المالكة، للحجز المسبق والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي، وفي حالة خضوعها نرجو من تحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد دون أي تكلفة أو رسوم علي العميل.

 

وأضاف المنشور، أنه في حالة رغبة العميل التأكد إذا كانت السيارة ضمن حملة الفحص، يرجي إدخال رقم الشاسيه والموتور من خلال الرابط المتوافر بالموقع وأيضا إمكانية حجز موعد مسبق، وأنه في حالة وجود أي شكوي أو إستفسار، يرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي.

حماية المستهلك هيونداي توسان هيونداي توسان هيونداي توسان Tle

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