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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

سعر ومواصفات هيونداي أكسنت HCI موديل 2021 في مصر| صور

سعر ومواصفات هيونداي
سعر ومواصفات هيونداي اكسنت HCI موديل 2021 في مصر

تقدم شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، باقة من الإصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة هيونداي أكسنت HCI موديل 2021 التي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة.

القياسات الهيكلية وتصميم السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2021

 

تأتي السيارة هيونداي أكسنت HCI موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.440 مم للطول، و بعرض يقدر بـ 1.729 مم، و 1.460 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وبنسبة ارتفاع عن الأرض تقدر بـ 150 مم، مع خزان وقود بسعة 45 لتر، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 480 لتر.

دعمت السيارة هيونداي أكسنت HCI موديل 2021 بعجلات رياضية تتراوح بين 15 و 16 بوصة، وبمصابيح امامية حادة المظهر، وشبكات أمامية متعددة المقاطع تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، ومرايات جانبية كهربائية ذات شرائط ضوئية، و مصابيح ضباب دائرية ترتكز داخل قاعدة سوداء ذات اطارات لامعة ، ومصابيح خلفية LED، وفتحة سقف كهربائية للفئات عالية التجهيز.

 

المواصفات الفنية للسيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2021 

 

تتسارع السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2021 من وضع الثبات 0 حتى تصل غلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.2 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.6 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر/ساعة.

بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 99 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 132 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات.

كما دعمت السيارة بحزمة من وسائل الحماية والامان باختلاف الفئات المطروحة مثل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، وخاصية التوزيع الالكتروني EBD، ومستشعرات ركن خلفية، بالاضافة إلى شاشة عرض الوسائط المتعددة و هعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة المهام.

أسعار السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2021  في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SMART 2021 محرك 1400 سي سي بسعر  255 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART FUN 2021 محرك 1400 سي سي بسعر  275 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SMART SAFETY 2021 محرك 1400 سي سي بسعر  275 ألف جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SMART PLUS 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 295 ألف جنيه.

هيونداي اكسنت HCI اكسنت HCI موديل 2021 هيونداي اكسنت HCI موديل 2021

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