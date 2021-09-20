للتحذير من المخاطر.. روبوت جديد من هيونداي لخدمة وحماية مصانعها

اعلنت مجموعة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات الشهيرة عن أول روبوت مصنوع بالتعاون مع شركة بوستون ديناميكس ، بعد عمليت شراء ناجحة منذ 10 اشهر .

وكانت عملية شراء شركة بوستون ديناميكس ، تهدف فى الاساس الى بتطوير الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة داخل شركة هيونداى .

واطلقت شركة هيونداي اسم الروبوت الجديد “روبوت خدمة سلامة المصنع”، والمتابع لشركة بوستون ديناميكس سيلاحظ تشابهاً مباشراً بينه وبين روبوت "سبوت" الشهير للعلامة الأمريكية.

واكدت الشركة الكورية ان روبوت خدمة سلامة المصنع ، كما هو واضح من الاسم، تم تجهيزه بالكامل لمهام خدمية في مصانع هيونداي وكيا.

واوضحت هيونداي ، ان أهم التجهيزات التي تم وضعها في الروبوت تشمل كاميرا حرارية للتعرف على درجات حرارة الأجسام والتحذير من مخاطر الاشتعال، ونظام ذكاء اصطناعي للتعرف على الوجوه، وقدرة على قياس المسافات بأشعة الليزر، ويمكن التحكم في الروبوت عن بعد بسهولة نسبية.

كما ان الروبوت الصغير سيبدأ مهامه الخدمية في إحدى مصانع كيا في كوريا الجنوبية لجولات أمنية ليلية مع قدرته على إرسال تحذيرات فورية للمشرفين في حالات الطوارئ المختلفة.