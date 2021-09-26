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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المستهلك يستدعي أصحاب موديلات هيونداي من 2015 إلى 2020.. تفاصيل

هيونداي توسان Tle
هيونداي توسان Tle

أعلنت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك، عن استدعاء أصحاب بعض السيارات ماركة هيونداي، للموديلات من 2015 إلى 2020، في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة، وحرصا على سلامة المستهلكين كإجراء وقائي، وبالتنسيق مع "شركة جي بي غبور أوتو وشركة هيونداي العالمية". 

وتقرر البدء في حملة فحص مجاني للكشف علي وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم .

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وقال منشور عبر “فيس بوك”، إنه يرجي الإتصال علي الخط الساخن 16661 للشركة المالكة، للحجز المسبق والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي، وفي حالة خضوعها نرجو من تحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد دون أي تكلفة أو رسوم علي العميل .

وأضاف المنشور، أنه في حالة رغبة العميل التأكد إذا كانت السيارة ضمن حملة الفحص، يرجي إدخال رقم الشاسيه والموتور من خلال هذا الرابط وأيضا إمكانية حجز موعد مسبق.

وأنه في حالة وجود أي شكوي أو إستفسار، يرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي. 

حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك هيونداي توسان فيس بوك هيونداي استدعاء شركة هيونداي

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