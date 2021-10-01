أوفر برايس يصل إلى 25 ألف لـ هيونداي النترا HD موديل 2022.. تفاصيل

شهدت النسخة هيونداي النترا HD موديل 2022 حالة من الارتفاع الغير رسمية تحت مصطلح الـ اوفر برايس، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 25 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

ترتكز السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 على عجلات يتراوح قياسها بين 15 و 16 بوصة، بينما جاءت بأبعاد هيكلية بلغت 4505 مم، و عرض يقدر بـ 1541 مم، مع ارتفاع يبلغ 1490 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 402 لتر، كما تأتي السيارة بمصابيح أمامية حادة المظهر، ومصابيح ضباب دائرية الشكل، وشبكات متعددة المقاطع تمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

الأداء الفني للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2022

تتسارع السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 11.3 ثانية، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 4 نقلات.

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 وبعد قيمة الاوفر برايس الغير رسمية

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GL TINTED GLASS 2022 محرك 1600 CC بسعر رسمي 246,900 جنيه، ووصلت السيارة بعد قيمة الاوفر برايس لـ 272 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GL / SR / TINTED GLASS 2022 محرك 1600 CC بسعر رسمي 253,900 جنيه، وبعد قيمة الاوفر برايس وصلت القيمة السعرية للسيارة إلى 279 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2022 GL / DAB / ABS / TINTED GLASS محرك 1600 CC بسعر رسمي 266,900 جنيه، وقدرت السيارة بعد الاوفر برايس بقيمة بلغت 292 الف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل HIGHLINE TINTED GLASS 15" 2022 محرك 1600 CC بسعر رسمي 270,900 جنيه، لتصل إلى 296 الف جنيه بعد قيمة الاوفر برايس.