سعر هيونداي i10 الهاتشباك موديل 2021 في تونس

يعشق العديد من الشباب والفتيات السيارات صغيرة الحجم التى تصنف من فئة السيارات الهاتشباك، التي تحتوي على مجموعة من التجهيزات الاقتصادية تتناسب مع الاحتياجات اليومية داخل المدينة وحتى السفر لمسافات غير بعيدة، ومن بين هذه الإصدارات جاءت هيونداى i10 موديل 2021 في تونس.

المواصفات الهيكلية

تأتي سيارة هيونداي i10 موديل 2021 بمواصفات هيكلية، يبلغ طولها الكلي 3665 مم، وعرضها 1660 مم، وارتفاعها 1500 مم، وخلوصها الأرضي 145 مم، وتصل سعة التخزين الخلفية 252 لتر.

أداء المحرك

تتمتع سيارة هيونداى i10 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 87 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن.متر، تقترن ناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيكي، وتعتمد على منظومة الجر الأمامى، و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12.1 ثانية.

التجهيزات الداخلية

يتميز طراز هيونداى i10 بجنوط رياضية بارزة الومنيوم بقياس 15 بوصة، ومكيف هواء، ولوحة عدادات رياضية، ، وفتحة سقف، مقابض أبوابنيكل كروم، حساسات خلفية، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، خاصية تعديل مقعد السائق لـ 8 اتجاهات مع طي المقاعد الخلفية، وبها بعزل صوت داخلي مميز ولا تصدر الأصوات داخل مقصورة القيادة.

عوامل الأمان

دعمت سيارة هيونداي i10 بحزمة من مواصفات الأمان القياسية، من أبرزها الوسائد الهوائية، وفرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيا، إضافة إلى نظام الثبات الإلكترونى.

أسعار هيونداي i10 موديل 2021 في تونس:

الفئة الأولى GLS بسعر 42 ألف دينار تونسي.

الفئة الثانية HG بسعر 44 ألف دينار تونسي.

الفئة الثالثة BVA بسعر 48 ألف دينار تونسي.