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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات السيارة هيونداي فيرنا |صور

سوق المستعمل .. سعر
سوق المستعمل .. سعر ومواصفات السيارة هيونداي فيرنا

استطاعت السيارة هيونداي فيرنا أن تكتسب شهرة واسعة داخل السوق المصري للسيارات، حيث نالت سمعة طيبة بفضل عدة مقاومات مثل، توافر قطع الغيار الخاصة بها، إلى جانب استهلاكها المناسب في الوقود مع إمكانية التحويل إلى منظومة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى سرعها المناسب، مما أدى إلى انتشارها بشكل كبير داخل الشوارع المصرية.

مواصفات السيارة هيونداي فيرنا 

تستمد السيارة هيونداي فيرنا قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 106 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن/متر، مقترن بنوعين من نواقل الحركة، الأول مانيوال مكون من 5 سرعات، و الاخر اوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

 

و تأتي السيارة هيونداي فيرنا بقياسات هيكلية بلغت 4.260 مم للطول، و بعرض يبلغ 1.680 مم، و 1.405 متر للارتفاع، بالإضافة إلى قاعدة عجلات تبلغ 2.440 متر، مع مساحة خزان وقود بسعة 45 لتر، و ارتفاع 155 مم لنسبة الخلوص الأرضي، بينما ترتكز السيارة على جنوط يتراوح قياسها بين 13 إلى 14 بوصة.

و ظهرت السيارة هيونداي فيرنا خلال تاريخها الممتد بتصميم خارجي شهير، حيث دعمت بمصابيح أمامية متوسطة الحجم، مع مصابيح ضباب، وشبكات متعددة المقاطع بطريقة عرضية، واخرى تعتمد على فتحات هوائية من ناحية المنتصف، بالإضافة إلى مرايات جانبية ذات تحكم يدوي واخرى كهربائية بحسب الفئة المطروحة.

و تعتمد السيارة هيونداي فيرنا على المفهوم رباعي الأبواب، مع مساحة تخزين خلفية تتسم بالرحابة، كما تضم من الداخل عدد 4 سماعات، و كاسيت و مكيف هواء يدوي، و زجاج كهربائي أو يدوي بحسب الفئة، مع إمكانية فتح الشنطة و تانك الوقود من الداخل.

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا داخل السوق المصري للسيارات المستعملة من 69 الف جنيه وحتى 165 الف جنيه، وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة والفئة المطروحة وتاريخ الموديل.

هيونداي فيرنا مواصفات السيارة هيونداي فيرنا أسعار السيارة هيونداي فيرنا السوق المصري

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