كل ما تريد معرفته عن هيونداي أريزا موديل 2021 في الكويت | صور

تتألق علامة هيونداي الكورية العريقة داخل السوق الكويتي للسيارات، خاصة فئة السيدان، التي تحصد أعلى نسبة مبيعات بفضل التجهيزات القوية، و كذلك الخيارات السعرية المغرية، ومن بين أبرز إصدارات الصانع الكوري جاءت هيونداي أزيرا موديل 2021.

زودت السيارة هيونداي أزيرا موديل 2021، بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، يخرج قوة قدرها 290 حصان، عند 6600 د/د، وعزم دوران 338 نيوتن. متر، متصلة بناقل حركة بثماني سرعات، ويبلغ استهلاك هذا المحرك للوقود 11،7 كم/لتر، وسعة خزان الوقود 70 لتر، كما تنطلق السيارة من وضعية الثبات إلى 100 كم/س خلال 7.5 ثانية.

تتمتع السيارة هيونداي أزيرا موديل 2021، بشاشة تعمل باللمس بقياس 12.5 بوصة، بها نظام الملاحة مع شاشة LCD، تتوفر بتغيير أوضاع القيادة، وشاشة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي، وفي الطراز الأعلى تتوفر إضاءة محيطية مع خيارات تصل إلى أكثر من لون ، و دمج فتحات التهوية في الخط الأفقي بعرض المقصورة بطابع انسيابي.

تضم سيارة هيونداي أزيرا موديل 2021 سقف بانوراما، ومرايات جانبية تغلق كهربائيا ومدعومة بشريط LED، وإنارة ترحيبية بالمرايات الجانبية، وشبك مدمج مع الأضواء الأمامية LED، وأضواء نهارية مخفية DRL، وكاميرا أمامية ومستشعرات أمامية ، وبها جنوط بقياس 19 بوصة.

أسعار هيونداي أزيرا موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى BASE بسعر9 آلاف دينار.

الفئة الثانية MI بسعر 10 الاف دينار.

الفئة الثالثة HIGH بسعر 12 ألف دينار.